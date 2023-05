Manuel Arturo, de 18 años, sale de casa y no regresa; tras días desaparecido, lo ubican en Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La gente sigue desapareciendo no sólo en Sonora, sino en todo México. No obstante, en medio de las ausencias que aún no se resuelven, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) compartió una buena noticia: un joven de nombre Manuel Arturo, quien tiene 18 años y estuvo desaparecido desde el pasado 24 de mayo del 2023 fue encontrado con vida en la ciudad de Hermosillo la noche del pasado lunes 29. Por esta razón, se desactivó a la Alerta de Búsqueda.

De acuerdo con información compartida en las redes sociales de la FGJE, Manuel Arturo Román Álvarez, quien tiene 18 años de edad y padece TDA (Trastorno de Déficit de Atención) desapareció el pasado miércoles 24 de mayo del 2023. La última vez que se le vio fue a las afueras de su domicilio, el cual se ubica en la colonia Villas del Real, en la capital sonorense. La denuncia sobre su ausencia se presentó hasta el domingo 28 de este mes, alrededor de las 14:00 horas, tiempo local, según el mismo comunicado de las autoridades.

La tarde del pasado lunes 29 de mayo, poco después de las 19:00 horas, las autoridades compartieron el boletín de búsqueda de Manuel Arturo, para que civiles ayudaran con su difusión y así se lograra ubicar al joven. Este señalaba que el desaparecido requería de un medicamento especializado, y que por su condición se temían de su integridad y seguridad.

El joven requiere medicamento especializado, por ello se solicita el apoyo de la ciudadanía para dar a la brevedad con su paradero. El día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla y camiseta blanca, y como características particulares señalan que utiliza brackets y tiene una cicatriz en el estómago por una cirugía. Se teme por su salud y su integridad física. Agradecemos su colaboración", concluye la FGJE de Sonora.

No obstante, horas después, la noche del mismo lunes, se informó que el joven fue encontrado con vida, además de sano y salvo en la colonia Altares, en la misma ciudad de Hermosillo. La Fiscalía de Sonora precisó que cuando los efectivos de la Policía Municipal lo entrevistaron, este negó ser víctima de algún delito, sin embargo, no detallaron más sobre su desaparición. Por lo anterior, se desactivó la Alerta de Búsqueda.

Encuentran con vida a joven sonorense. Foto: FGJE

Derivado de las investigaciones realizadas por el personal, se estableció su ubicación en un domicilio de la colonia Altares, donde al entrevistarlo se comprobó que se encuentra en buen estado de salud y que no fue víctima de delito alguno. Agradecemos la valiosa colaboración de la ciudadanía en la socialización de esta cédula", concluye la FGJE.

Fuente: Tribuna / Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora