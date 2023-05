Cae en CDMX traficante de animales; autoridades consiguen resguardar a un cachorro de tigre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado 24 de mayo del presente año, la Brigada Animal de la capital mexicana, dependencia adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que tras un operativo se había conseguido el resguardo de un cachorro de león, al tiempo que tres personas resultaron detenidas tras ser señaladas por tráfico de animales. Con ello, en la alcaldía Iztapalapa se ubicaron a más de mil aves entre pericos australianos, tucanes o loros y ahora se reveló el decomiso de un cachorro de tigre el cual fue ubicado tras otro operativo de seguridad.

La SSC, encabezada por Omar García Harfuch, informó que el aseguramiento de esta especie salvaje sucedió en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la capital, específicamente en la colonia Guadalupe Insurgentes, cuando un sujeto transportaba dicha especie ante la vista de todos. Cabe destacar que le hombre quedó en calidad de detenido pues es señalado por la venta de animales exóticos que además están en peligro de extinción. El hombre llamó la atención de los uniformados cuando se encontraba sobre la Avenida Victoria, muy cerca de la calle Sotelo Prieto con la especie en su poder.

Foto: Twitter

Policías capitalinos ubicaron un vehículo en color rojo el cual estaba estacionado y con las puertas abiertas a modo de permitir ver la transportadora donde se encontraba el cachorro de tigre, por lo que se procedió a detener al ciudadano, al tiempo que se reportó sobre la presencia de este animal que por protocolo, tuvo que recibir atención médica veterinaria para su valoración. Del mismo modo, se informó que además se aseguró un teléfono celular el cual servirá para anexarlo a la carpeta de investigación.

Ante la probable comisión de un delito, los policías se acercaron al sujeto y le informaron que le realizarían una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial, tras la cual aseguraron un cachorro de tigre y un teléfono celular".

Foto: SSC CDMX

Ls autoridades enfatizaron en que al ubicar la especié se le pidió al detenido un hombre de 53 años de edad, presentar la documentación adecuada para comprobar que contaba con la autorización no solo para tenerlo sino también para trasladarlo, por lo que al no poder hacerlo, se le señaló por posesión ilegal e incluso, se hizo hincapié en que el traslado del animal no era el adecuado para su especie y tamaño. "Fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, quien determinará su situación jurídica".

De manera extraoficial se adelantó que el hoy detenido se dedicaba a la venta de animales salvajes, específicamente felinos considerados en peligro de extinción, los cuales son frecuentemente solicitados por miembros del crimen organizado. Por el momento, esta información on ha sido confirmada por las autoridades capitalinas quienes han comenzado con las pesquisas para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidad. El sujeto en tanto, permanece en calidad de detenido, acción que con base a la ley, fue calificada como legal.

Foto: SSC CDMX

Actualmente, esta especie de tigre se encuentra bajo el resguardo de la Brigada Animal la cual se encargará de proporcionar atención médica veterinaria alimentación y medicamentos adecuados para garantizar la integridad del tigre, tras ello, se revelará cuál será su destino por lo que se adelantó, podría ser llevada a alguno de los tres zoológicos que se encuentran en la capital donde además de estar en as condiciones adecuadas para su desarrollo, podría convivir con ejemplares de su misma especie.

Fuente: Tribuna