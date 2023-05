Televisa en shock: Padre de Octavio Ocaña confirma que ha recibido varias amenazas de muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En octubre del 2021, la empresa Televisa atravesó uno de los momentos más difíciles pues se confirmaba la muerte del actor de 22 años de edad, Octavio Ocaña, mismo que había ganado fama tras su paso por la serie de comedia Vecinos. A varios días de haberse reclasificado el delito y cambiarlo a homicidio doloso, la familia del actor conformó que han recibido amenazas de muerte.

Fue el padre del actor encargado a personificar a 'Benito Rivers', el señor Octavio Pérez, el que dijo a los medios de comunicación que desde el suceso en el cual el famoso perdió la vida, ha sido blanco de amenazas de muerte vía telefónica, todo en el marco en el que él buscaba comprobar que la muerte de su hijo no había sido un accidente y los elementos de la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli eran los responsables.

En el mensaje a medios que el papá de Octavio Ocaña ofreció, recordó que desde aquella persecución en una carretera del municipio del Estado de México, él solo ha buscado impartir justicia y que con ello, el suceso no quedara impune. No obstante, ha tenido que lidiar con las amenazas en su contra que por supuesto, preocupan a la familia de 'Benito'.

Me han hablado por teléfono, dos veces. Una de Puebla y otra creo que de Guerrero. Pero to también me les pongo", declamó.

Con el fin de aclarar si estas amenazas lo han hecho cambiar de parecer en la búsqueda de justicia, el señor Octavio Pérez hizo hincapié en que no ha tenido miedo pues desde los hechos, ha tenido la oportunidad de contar con seguridad las 24 horas del día. Sin embargo, quiso denunciar que no ha sido ajeno a estas llamadas de las que no sabe su origen o de parte de quién sean dirigidas.

Tengo escalas, cuatro personas me cuidad. No ando solo, las 24 horas estoy escoltado", remarcó.

Antes de saberse la nueva clasificación del delito de parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el padre de Octavio Ocaña contrató a un perito particular el cual arrojó en su investigación que el actor de 22 años de edad no se había disparado como al dependencia había enfatizado; incluso el reporte aseguraba que al famoso había sido víctima de un ataque con arma de fuego.

Al saberse este hecho, la Fiscalía mexiquense duplicó la recompensa que lanzaron para ubicar a un miembro de la Policía Municipal quien hasta ahora sin en calidad de prófugo de la justicia. Por ello, el papá de 'Benito Rivers' reconoció que en su intento por esclarecer los hechos, sabía que no se había metido con cualquier persona, sino con los miembros de una corporación encargados de la seguridad y por ello, se atenía a las amenazas.

No me metí con cualquier persona, me metí con una corporación policiaca", dijo.

