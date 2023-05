Alarmante: Kínder en Iztapalapa suma 5 denuncias por abuso contra menores; padres exigen justicia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con frecuencia escuchamos la frase "con los niños no" o "los niños/niñas no se tocan", las cuales parecen no ser suficientes pues al interior de un Jardín de Niños ubicado en el oriente de la CDMX se han reportado casos de abuso contra menores de edad por lo que padres de familia han pedido a las autoridades capitalinas investigar y sobre todo impartir justicia. Los hechos sucedieron en el kínder Tlaquetzqui en la alcaldía Iztapalapa.

Fue el 2 de mayo pasado cuando se reportó que la interior de este centro educativo una menor de edad había sido víctima de tocamientos por parte de uno de los docentes, lo que atrajo la atención de la comunidad; no obstante, no sería el único evento de esta índole pues hasta ahora van un total de cinco denuncias contra el mismo profesor quien se dijo, imparte la materia de música entre los menores de edad quienes a diario acuden con el find e obtener la educación adecuada.

La madre de la primer víctima de este evento, narró que al regresar del colegio su hija no llevaba puesta la ropa interior con la cual la había enviado para la jornada educativa. Luego de una charla con la infante, ésta narró que el profesor de música había sido quien la despojó de la prenda para realizarle tocamientos inadecuados en la zona íntima, lo que llevó a la madre de familia a exigir una explicación a las autoridades escolares competentes quienes le dijeron que la versión de la menor era "ilógica".

Quiero que cierren el plantel y le quiten la cédula al maestro para que deje de hacerle eso a los niños", dijo la mujer afectada.

Tras hacerse viral el caso de la menor de edad, más padres de familia se sumaron a la denuncia mas con el fin de dar apoyo, sino que otros de los niños inscritos en el plantel antes mencionado también habían denunciado actos similares, por lo que la comunidad se pronunció en las instalaciones del kínder y con ello, las víctimas fueron llamadas a declarar ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, dependencia que trajo el caso para así determinar el grado de culpabilidad del docente de música identificado como Francisco Saúl 'N'.

Me mostró desde su cuello, sus brazos, su estómago y zona íntima, zonas que fueron tocadas por parte del maestro de música; me alarmé y me mencionó que a todos sus demás compañeros les hacía ‘cosquillas’...nunca se retractó de nada", dijo una de las denunciantes.

Desde hace varios días, se ha pedido a través de las redes sociales apoyo de parte d los internautas para que las autoridades capitalinas, no solo el Gobierno local sino también la Secretaría de Educación Pública (SEP), procedan a cerrar el jardín de niños y además, le retiren la cédula profesional al docente, con el fin de evitar que se vuelva a desempeñar como educador aunque antes, se exige que quede tras las rejas por los delitos cometidos, ya que entre las víctimas, también figura una menor con una discapacidad diagnosticada.

Mi hija tiene una discapacidad, es autista; me tiene con mucha angustia porque como sea los demás niños pueden decirles a sus padres lo que pasó, pero mi hija no", dijo la madre de la menor afectada.

Al hacerse viral la imagen del profesor acusado por abuso contra menores, también e reveló que además de impartir clases en el colegio Tlaquetzqui, se desempeña en dos centros educativos más, por lo que más menores pueden estar expuestos e incluso, se presume puede haber mas víctimas. Hasta ahora, no ha habido una postura oficial de parte de la Fiscalía, la SEP o del Gobierno de la CDMX o la alcaldía en cuestión sobre tratar de detener al docente.

