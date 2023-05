Imágenes fuertes: Explosión de polvorín provoca pánico en un jardín de niños en Ozumba, en Edomex

Comparta este artículo

Ozumba, Estado de México.- Autoridades de Seguridad Pública y Protección Civil del municipio de Ozumba, en el Estado de México revisan los daños causados por la explosión de un barril de pólvora, en un polvorín cerca del barrio de Huamantla. No se reportaron personas sin vida ni lesionados solo daños materiales. El percance se registró alrededor de las 08:00 horas de este lunes. Incluso, se generó una fuerte movilización.

En ese sentido, los padres de familia del preescolar Alfredo del Mazo, reportaron una fuerte explosión lo que ocasionó incertidumbre entre la gente y los alumnos. Por lo que muchos de ellos decidieron llevarse a sus pequeños ante la posibilidad de ponerlos en riesgo. Por ello, los servicios de emergencias y policías municipales arribaron al sitio en donde constataron la explosión en un taller de pirotecnia.

Tras una revisión de la zona, señalaron que la explosión se trató de un barril de pólvora que ocasionó daños materiales por lo que la zona fue acordonada. Asimismo, el alcalde de Ozumba, Valentín Martínez Castillo, informó en redes sociales que se descartó la presencia de lesionados, "Personal de Seguridad Pública y Protección Civil, revisan los daños causados por la explosión de un barril de pólvora, en un polvorín cerca del barrio de #Huamantla", escribió el edil en su cuenta de Twitter.

Explosión en Ozumba, Edomex, Foto: Especial

Ahora, en el sitio de los hechos permanece el personal de emergencias, el cual realiza las diligencias correspondientes por este hecho registrado la mañana de este 8 de mayo. De acuerdo con los vecinos de la zona, la explosión fue a la altura del parque bicentenario, pasando por la zona conocida como la barranca. “Llegamos al lugar y encontramos que la explosión fue de un barril pirotécnico, lo cual causó dicha explosión, habiendo daños materiales”, señalaron.

Asimismo, se mencionó que de manera afortunada no se encontraba una persona cerca de la zona de los hechos, “afortunadamente no hubo pérdidas humanas, no lesionados, ni que alguien estuviera cerca”, declaró un elemento de Protección Civil del Estado de México. Cabe señalar que algunos padres de familia entraron en crisis nerviosa por los hechos. Sin embargo, ninguna persona requirió atención especializada.

La zona de los hechos permanece acordonada y serán los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) los encargados de identificar lo sucedido en esta zona tan cercana a un preescolar, sobre todo, porque se trataría de un taller clandestino de pirotecnia, lo que sin duda pone en peligro la integridad de los menores.

Fuente: Tribuna