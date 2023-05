Caso La Polar: Tras la muerte de un cliente a golpes por parte del personal, familia llega a acuerdo legal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del domingo 8 de enero del presente año, las redes sociales volvieron tendencia el nombre del restaurante - cantina La Polar, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, específicamente en la colonia San Rafael, pues el personal del lugar había golpeado de una manera brutal a uno de sus comensales más recurrentes causándole la muerte. A meses de los hechos y claro, clausurar del popular recinto de la urbe, el abogado de la familia del finado reveló que se había llegado a un acuerdo reparatorio.

Antonio Monroy de 59 años fue el hombre quien murió a consecuencia de los golpes que el personal de seguridad del restaurante le dio llevándolo a perder la vida por un paro cardiorrespiratorio. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), consiguieron detener a Gustavo 'N', implicado en la muerte del antes mencionado y quien, con base a los videos captados por cámaras de vigilancia, se reveló que él había lanzado el cuerpo contra el pavimento. El detenido se desempeñaba como guardia de seguridad y ya contaba con más señalamientos de este tipo.

El primer detenido por este hecho fue el gerente quien quedó libre tras varias horas.

Pese a las detenciones e investigaciones, el abogado de la familia de Monroy, identificado como David Arellano, informó que se había llegado a un acuerdo conciliatorio, lo que llevó a que se desistiera cualquier acción penal por estos hechos. A modo de quedar asentada la medida, las partes se reunieron en la sede de la alcaldía Cuauhtémoc, la cual está encabezada por Sandra Cuevas y, dentro del inmueble, se firmó el documento tras meses de diálogo.

Con esta medida, el caso de La Polar queda de cerrado de manera definitiva y por ahora, los únicos procesos penales continuarán contra las personas detenidas, en eses caso, Sergio 'N', alias 'El Chiquilín' y Gustavo 'N' quienes aparecen en los videos donde el comensal perdió la vida. Sobre las personas encargadas de este recinto, se reveló que habían intervenido en el acuerdo de conciliación y ahora bastara saber cuándo es que el inmueble vuelva a tener operaciones.

El siguiente paso será saber cuándo vuelve a abrir el lugar.

Declaraciones de Salvador Martínez, quien funge como apoderado legal del restaurante, remataron que siguen pendientes operaciones administrativas con la demarcación encabezada por Cuevas Nieves. Basta recordar que la alcaldesa en repetidas ocasiones informó en redes sociales que entre sus objetivo será cerrar de manera definitiva el lugar pues había habido señalamientos por cuentas excesivas, venta de drogas y claro, ataques contra comensales como el sucedido contra Antonio a principios del 2023.

El restaurante fue clausurado por las autoridades capitalinas

La postura de Sandra Cuevas contra La Polar también la llevó a denunciar amenazas de parte de los dueños del sitio, algo por lo que insistió en que no tenía miedo pues solo cumplía con su deber de proteger a los habitantes de su demarcación y a los clientes en general del lugar famoso por su venta de birra, bebidas alcohólicas y música en vivo. Sobre el acuerdo al cual la familia llegó, no se ofrecieron detalles ya que solo el abogado fue el que remarcó que no procederán en contra del establecimiento.

Fuente: Tribuna