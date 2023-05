Impactante: Ambulancia de la CDMX se voltea en pleno traslado de un paciente; hay una mujer lesionada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta tarde se registró la movilización de los servicios de emergencia de la Ciudad de México, pues paramédicos acuden a la esquina de Carlota Armero y Mariquita Sánchez, colonia CTM Culhuacán, cerca de las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la alcaldía Coyoacán, para atender a Paramédicos lesionados por volcadura de la ambulancia.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades se trata de la Ambulancia SAMU 669, la cual quedó sobre uno de sus costados, testigos refieren que lleva paciente. Asimismo, se mencionó que hay personas lesionadas y que no se aprecia derramamiento de líquidos en esta unidad de emergencias. Además, se detalló que también se vio involucrado un vehículo Suzuki de color azul. En el lugar se presenta la unidad del cuadrante.

Al sitio arribaron oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), quienes confirmaron la emergencia y solicitaron apoyo, razón por la cual arribó la unidad MB 517 del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Por ello también llegaron ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Ciudad de México (ERUM) y de la Cruz Roja para atender a los lesionados.

Ambulancia volcada en Coyoacán, Foto: Especial

El personal médico atendió a las personas lesionadas en el lugar, se informó que el personal en campo subió una femenina a la camilla para llevarla al hospital, donde recibirá atención médica personalizada. Continúan las labores de los servicios de emergencias en el lugar del incidente. Se presentan unidades de 662, 667, Vector 7 del CRUM, 663 de SEDESA de CRUM, 674, En apoyo unidad MX- 335- S 1. Unidades 16, 1, 4, 8, 2 y Jaguar 2.

Por otro lado, hasta el momento no se ha brindado información sobre el origen de este choque, por lo que las autoridades capitalinas indagan al vehículo Suzuki involucrado. Por este fuerte percance no se registran lesionados de gravedad. Sin embargo, la presencia de los cuerpos de emergencia ha provocado afectaciones en la circulación, por lo que se pidió a los automovilistas evitar la zona para no quedarse varados.

En cuanto a los tripulantes de la ambulancia, ninguno sufrió lesiones de gravedad. Asimismo, se detalló que trasladaban a un hombre en su interior, el cual estaba sobre la camilla de la unidad y quien no sufrió lesiones, solo algunas contusiones derivadas de la volcadura. De inmediato la zona de los hechos fue acordonada para evitar el paso de curiosos.

Fuente. Tribuna