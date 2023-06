Hombre sale a juntar leña y localiza el cuerpo de un individuo al fondo de un pozo Ciudad Juárez

Comparta este artículo

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Durante la tarde del pasado martes 30 de mayo, en la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrió el hallazgo del cadáver de una persona del sexo masculino, el cual quedó al interior de un pozo, mismo que fue encontrado por parte de un hombre que salió a buscar leña, por lo que este hizo un llamado a las autoridades, quienes respondieron de inmediato, sin embargo, no se logró la captura de un responsable.

Los hechos se registraron alrededor de las 18:00 horas, sobre el bulevar Miguel de la Madrid y Jesús Macías Delgado, en el Fraccionamiento Villas de Alcalá, esto en la ya mencionada demarcación, donde se suscitó una gran movilización de autoridades de las diferentes órdenes de Gobierno, quienes respondieron ante la activación del código rojo por varios reportes sobre un siniestro hallazgo en la zona.

Acordonan el sitio del crimen

Primeros informes mencionan que tras lo ocurrido se requirió el personal del Heroico Cuerpo de Bomberos que encargó de sacarlo del pozo, donde al revisarlo no se le apreciaron huellas de violencia, de igual manera se desconocen las causas precisas de su muerte, mientras que por su parte los paramédicos de Cruz Roja Mexicana no fueron requeridos en esta ocasión pues era más que evidente que ya no tenía signos vitales.

Hasta el lugar de los hechos acudieron los uniformados de las diferentes órdenes de Gobierno, quienes resguardaron la zona con la cinta de color amarillo, todo para que el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua (FGJE) comenzara con las primeras averiguaciones, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación con el fin de poder esclarecer el suceso violento a la brevedad posible.

Por el momento, se conoce que las víctima mortal ya fue trasladada hacia las inmediaciones de la morgue del Servicio Médico Forense (Semefo) con sede en la ya mencionada ciudad fronteriza, donde le practicará su respectiva necropsia de rigor, además de los trámites legales correspondientes tras el atentado armado, a la espera de nuevas actualizaciones de las autoridades encargados en el caso.

Fuente: Tribuna