"No era malo": Madre ofrece recompensa de 50 mil dólares por dar con su hijo; desapareció en Altar

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado 22 de mayo, el empresario ganadero Arcadio Pesqueira de 33 años de edad, tuvo contacto por última vez con su familia mientras circulaba sobre la carretera Átil-Tubutama ubicada en el municipio de Caborca en el estado de Sonora. Debido a que no hay indicios de su paradero, su madre, la señora Marcia Martínez no solo se ha enfocado en difundir el volante de búsqueda, sino que además ofrece una recompensa de 50 mil dólares a quien le ayude a dar con su paradero y con ello, poder tenerlo de regreso a casa.

De acuerdo con la información oficial, el empresario de origen mexico-estadounidense, radicaba de manera oficial en Tucson, Arizona y, mientras circulaba por la carretera de Sonora, informó a su familia que pronto estaría de regreso en Estados Unidos; no obstante, el 22 de mayo del presente año cerca de las 16:00 horas, tiempo local, fue cuando se supo por última vez de él ya que no llegó a su destino, derivando a que colectivos lanzaran un fotovolante con el fin de poder saber algo del antes mencionado.

A fin de dar más detalles sobre la unidad mediante la cual se trasladaba, se remarcó que el vehículo que el empresario posee es un Jeep Gladiador en color negro modelo 2022 con placas del estado de Arizona 4SA 54L. En ese sentido, también se hizo hincapié en que la Fiscalía General del Estado de Sonora, además del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), llevan a cabo operativos de búsqueda sin que se sepa nada al momento, Por ello, el colectivo Buscadoras por la Paz también ha pedido apoyo a la ciudadanía para comunicarse al 662 343 4448 en caso de tener algún dato que permita ubicar al empresario.

Foto: Twitter

Cabe destacar que a decir de la familia de 'Cayito', como era comúnmente conocido, pese a contar con la denuncia tanto en suelo mexicano como estadounidense, se ha remarcado sobre la recompensa que ofrecen y la cual es de un aproximado de 877 mil 970 pesos, cifra que busca mitigar la preocupación de la madre del joven quien en entrevistas con medios de comunicación, ha insistido en que su hijo no era una persona mala e incluso, ella ya otorgó el perdón a las personas que lo tengan pues su única finalidad es la de tenerlo de regreso y con vida.

Estoy todo el día hablando como él me hablaba (…) eso me lo repito para sentir que lo estoy escuchando. Mi hijo no era malo, mi hijo era con un corazón gigante y lo que le hicieron… que Dios los perdone, yo los perdono", dijo.

En entrevista con la periodista Isela Hong, la madre del empresario ha pedido apoyo para ubicar al joven quien aparentemente antes de perder comunicación con la familia, informó que estaba a punto de atravesar por una zona considerada con un alto índice de delincuencia en el estado de Sonora, llevando a que su madre insistiera en que en caso de entregarlo con vida, daría a cambio tal cifra monetaria adelantando que éste se encuentra privado de la libertad pese a que no ha habido alguna petición de rescate.

Si a mi hijo me lo entregan vivo yo estoy dispuesta a entregar 50 mil dólares, pero no a que me manden decir, que me lo entreguen vivo, soy mujer de palabra, yo no voy a andar con cosas".