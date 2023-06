Sonora: Fuego cruzado entre agentes de la Policía y presuntos sicarios deja 5 víctimas mortales

Comparta este artículo

Sonora, México.- La tarde del pasado miércoles, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un operativo en inmediaciones del municipio de San Ignacio Río Muerto (SIRM), luego de que se reportara un fuego cruzado entre autoridades y presuntos sicarios. La Mesa de Seguridad del Estado informó que este enfrentamiento dejó un saldo de cinco víctimas mortales, además de un agente de la Policía herido, el cual estaría fuera peligro.

De acuerdo con la información compartida por la Mesa Estatal de Seguridad del Estado de Sonora a través de sus redes sociales, los hechos ocurrieron la tarde del pasado miércoles 31 de mayo del 2023, alrededor de las 17:30 horas, tiempo local, en inmediaciones de la localidad de San Ignacio Río Muerto. Se detalló que las autoridades activaron el Código Rojo luego de que se denunciara la presencia de hombres armados que viajaban en camionetas blindadas por la zona.

No obstante, cuando los presuntos sicarios se encontraron con efectivos de la Policía Municipal, estos comenzaron a disparar, lo que desencadenó un enfrentamiento armado que concluyó con la muerte de cinco civiles que se encontraban con los supuestos criminales. Asimismo, un oficial de la localidad de San Ignacio Río Muerto resultó herido en una mano; no obstante, esta lesión no pondría en riesgo la vida del policía.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Enfrentamiento en Sonora deja cinco muertos. Foto: Internet/Ilustrativa

Momentos después del reporte, se movilizaron en la escena agentes de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes iniciaron con las diligencias correspondientes. Trascendió que fueron asegurados un total de cinco fusiles de asalto y un vehículo.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) se hizo presente para realizar las diligencias correspondientes y levantar a los ahora occisos, quienes permanecen en calidad de desconocidos. Las pesquisas por estos hechos violentos continuarán.

La Mesa de Seguridad informa que en San Ignacio Río Muerto se registró un enfrentamiento entre personal de la Policía Municipal y personas armadas que dejó como saldo preeliminar cinco agresores armados neutralizados, un oficial herido con lesiones menores en su mano, así como cinco fusiles de asalto y un vehículo asegurados. Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado procesa la escena. Se seguirá informando", se lee en el escrito de la Mesa de Seguridad.

Fuente: Tribuna / Mesa Estatal de Seguridad del Estado de Sonora