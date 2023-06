Tragedia en carretera: Carambola en la México-Cuernavaca deja un saldo de 2 personas sin vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los accidentes en carretera son desafortunadamente unos de los más frecuentes en todo el país; no obstante, durante la madrugada de este jueves 1 de junio, las autoridades reportaron uno muy severo sobre la autopista México-Cuernavaca ya que se vieron involucradas por lo menos cinco unidades debido a que un trailer se dijo, se quedó sin frenos y por ello, arrasó con vehículos que circulaban metros más adelante, accidente que dejó un saldo de dos personas sin vida y por lo menos seis en calidad de heridos.

Primeros reportes apuntan que además de haberse quedado son frenos, la pesada unidad viajaba a alta velocidad, por lo cual el impacto fue tan grande que incluso se reportó un incendio donde dos vehículos quedaron calcinados. Primeros reportes señalaron que los occisos eran tripulantes del camión, al tiempo que los lesionados se trató de las personas que circulaban a bordo de los vehículos que fueron colisionados. Autoridades y cuerpos de emergencia cercanos al punto del accidente constataron que el trailer quedó destruida en su totalidad.

Cabe destacar que además arribaron paramédicos al sitio los cuales luego de haber dado atención médica a los lesionados en el lugar posteriormente los llevaron a hospitales cercanos donde se buscó establecer su salud. Al respecto, no hay un reporte específico de cómo se encuentran por lo que en las siguientes horas se espera un reporte que además permita conocer la identidad tanto de las personas sn vida como de quienes esperan recibir el alta médica.

Debido a que el accidente sucedió durante las primeras horas de este jueves, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que llevaría varias horas el limpiar la zona, específicamente a la altura del kilómetro 70 de dicha vialidad que conecta a la capital mexicana con el estado de Morelos y la cual es diariamente transitada por cientos de automovilistas, En ambas direcciones se reportó reducción de carriles lo que complicó la circulación, al menos hasta las 05:00 horas, tiempo del centro deMéxico donde continuaban las labores, tanto de investigación como de limpieza.

Mediante las plataformas digitales, internautas reportaron que por varias horas hubo una larga fila por el hecho de estar totalmente parados en espera de poder circular. Al momento, la circulación se dijo, es con normalidad aunque aun hay algunos comentarios de ciudadanos que aseguran que en las inmediaciones del accidente la circulación es lenta más no detenida por completo. En ese sentido, las plataformas digitales también señalaron que una tercera unidad se vio involucrada en un accidente pues un trailer transportaba carne de res estaba varado; no obstante, no se supo si fue el trailer que causó esta carambola o es un caso independiente.

El pasado mes de mayo del presente año, varios accidentes se registraron en la autopista México-Cuernavaca, una de as vialidades con mayor movilización por este tipo de acontecimientos; no obstante, las salidas en el sur de la urbe también han complicado la movilidad. Tal es el caso del choque que se registró a la altura de Ciudad Universitaria donde un vehículo tipo Mazda quedó partido a la mitad. Por este tipo de situaciones, las autoridades recordaron la importancia de no solo manejar con precaución, sino también mantener en buen estado las unidades.

