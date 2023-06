Accidente vehicular en Ciudad Obregón, Sonora, deja una víctima: Habría sido provocado por un menor

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde del pasado sábado, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia Cumuripa, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara un fuerte accidente vehicular, el cual dejó como saldo una víctima: un vehículo particular no respetó el alto correspondiente y colisionó contra un motociclista, el cual resultó herido y fue llevado a un nosocomio de la localidad.

Autoridades se movilizaron por un accidente vehicular en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado 10 de junio del 2023, alrededor de las 14:30 horas, tiempo local en las calles No Reelección y Quintana Roo, en la colonia Cumuripa, en Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que un joven de 17 años de edad, a quien se identificó como Rubén Misael M. A., iba conduciendo un vehículo tipo pick up por la calle Quintana Roo, de sur a norte, no obstante, al llegar a la No Reelección no hizo alto.

Esta presunta imprudencia habría provocado que colisionara contra el conductor de una motocicleta Italika, tipo 125-Z, modelo 2019, color roja y negra, sin matrícula de circulación. El fuerte impacto provocó que el motociclista, cuyo nombre es José B., de 28 años de edad, se impactara contra el asfalto y resultara lesionado. Testigos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme.

También se hicieron presentes paramédicos de la Cruz Roja, quienes socorrieron al lesionado. Información extraoficial señaló que el masculino presentaba una posible fractura, por lo que fue llevado a un hospital de la localidad. Por otra parte, se detalló que la unidad ligera quedó abajo de la camioneta, por lo que fue necesario que autoridades ayudaran. Oficiales de Tránsito tomaron nota sobre los hechos e informaron que los daños materiales ascendieron a 15 mil pesos.

Por otra parte, no se precisó si el presunto responsable quedó en calidad de detenido, o bien si se presentó una denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE). Ante este siniestro, el cual dejó como saldo una víctima herida, los oficiales recomiendan a la población tomar precauciones al momento de movilizarse, a fin de evitar más accidentes vehiculares.

