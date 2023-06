Ciudad Obregón: Sujeto desata balacera en plena vía pública y autoridades despliegan operativo

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde del pasado martes 13 de junio del 2023, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un operativo en inmediaciones de la colonia Casa Real, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se desatara una balaceras a las afueras de una tienda de abarrotes. Trascendió que un sujeto no identificado llegó al sitio y, sin mediar palabra con más presentes, comenzó a disparar contra tres máquinas tragamonedas. Los hechos ya se investigan.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Cajeme, la agresión armada se desató la tarde del pasado martes 13 de junio del 2023, alrededor de las 14:30 horas, tiempo local, afuera de una tienda llamada 'Lupita', ubicada en la calle Buckingham, entre las vialidades de Tullerías y Palacio de Dux, en la colonia Casa Real, al norte de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que un hombre no identificado llegó al sitio, sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra tres máquinas.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizaron por una balacera en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

Luego de la balacera, el supuesto gatillero huyó hacia un rumbo desconocido. Vecinos que escucharon las detonaciones de arma de fuego y temían por su vida dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes iniciaron con las diligencias correspondientes.

Debido a que este hecho no dejó heridos ni víctimas mortales, no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Sin embargo, el perímetro quedó acordonado para que las autoridades recaudaran la evidencia balística y la integraran a una nueva carpeta de investigación; para efectuar lo anterior, se hicieron presentes elementos de Servicio Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Balacera en Cajeme no deja heridos ni víctimas mortales. Foto: Facebook

Si bien se desplegó un operativo para ubicar al supuesto gatillero, los resultados de estos fueron negativos. También información extraoficial señaló que no hubo balacera, sino que fueron piedras las que se lanzaron contra la máquina tragamonedas, no obstante, las autoridades locales no han ni desmentido ni confirmado lo anterior. Las pesquisas por estos hechos violentos continuarán.

Fuente: Tribuna