Lamentable hallazgo: Al interior de una celda del Cereso de Guaymas, localizan a un reo sin vida

Guaymas, Sonora.- Durante la mañana de este jueves 15 de junio, en el puerto de Guaymas, Sonora, ocurrió el hallazgo del cadáver de una persona del sexo masculino al interior de la celda de una cárcel de la localidad, sin conocerse si contaba con huellas de violencia, aunque se cree que podría haberse quitado la vida, sin embargo, esta información aún no se ha confirmado del todo por lo que habría que esperar a nuevas actualizaciones.

Los hechos se registraron alrededor de las 09:00 horas, en la inmediaciones del Centro de Reinserción Social de Guaymas (Cereso), donde se movilizaron las autoridades del recinto, quienes recibieron el llamado de algunos internos, quienes en su reporte relataron el hallazgo del cadáver de un hombre, quien dejó de existir por causas desconocidas, es por ello que habría que esperar a más datos de encargados en el lamentable caso.

Autoridades presentes en la zona

Trascendió que el ahora occiso se encontraba colgado de una barra en su celda, al ser una persona de aproximadamente 35 años de edad, de quien hasta el momento no se ha revelado sus generales, así como su identidad, mientras que en esta ocasión no fueron requeridos los paramédicos de Cruz Roja Mexicana, pues era más que evidente que ya no contaba con signos vitales, es por ello que en la zona tuvieron que trabajar los especialistas forenses.

Al interior de la celda, hicieron acto de presencia el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) quienes comenzaron con las labores de investigación así como la recolección de evidencias que podrían ayudar a esclarecer el hallazgo a la brevedad posible, pues cabe mencionar que tampoco se ha revelado su identidad.

Por ahora, se sabe que el cuerpo del privado de su libertad de forma legal ya fue enviado con rumbo hacia las instalaciones de la morgue del Servicio Médico Forense (Semefo) esto en el puerto de Guaymas, donde se le practicará su respectiva necropsia de ley, misma que determinará las causas de su deceso, además de los trámites legales correspondientes para descartar que halla sido víctima de un homicidio por parte de los otros reos.

Fuente: Tribuna