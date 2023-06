Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de un día muy violento en la cabecera municipal de Cajeme, la noche del pasado jueves 15 de junio del 2023, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia Primero de Mayo, luego de que vecinos del sector fueran despertados por el sonido de la detonación de armas de fuego. Por fortuna, este hecho no dejó herido ni víctimas mortales que lamentar.

De acuerdo con los primeros reportes, la denuncia de la balacera se hizo la noche del pasado jueves 15 de junio del 2023, alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, por las calles Justicia Social y Mártires de Cananea, de la colonia Primero de Mayo, en Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que vecinos que ya estaban en sus viviendas descansando escucharon múltiples balazos, por lo que dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911. De inmediato, se activó el Código Rojo en la región.

A la brevedad se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes entrevistaron a los vecinos de la zona. Al revisar el área, se percataron de que no había casquillos percutidos, por lo que sólo realizaron el Informe Policial de su movilización. Debido a que este hecho violento no dejó ni heridos ni víctimas mortales que documentar, no fue requerido el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja.

Sicarios ultiman a balazos a tres masculinos en Ciudad Obregón

En otros hechos violentos documentados la tarde del jueves 15 de junio del 2023, alrededor de las 14:00 horas se desplegó un impresionante operativo en la colonia Luis Echeverría, al sur de Ciudad Obregón, debido a que tres personas del sexo masculino fueron ultimadas a balazos. Aparentemente, las víctimas se encontraba al interior de un domicilio, y fue ahí donde desconocidos irrumpieron para ejecutarlos a sangre fría.

El perímetro quedó acordonado para que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) se hiciera presente y realizara las diligencias correspondientes en la zona. A la fecha de publicación de esta nota, no hay reportes sobre el móvil del triple homicidio, ni de la identidad de los gatilleros.

