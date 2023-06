FGJE: Detienen en Arizona a Nathan Karim, joven que atropelló a una familia en Hermosillo, Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Fue el pasado 5 de marzo del 2023 cuando, presuntamente, Nathan Karim 'N' atropelló a una familia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y se dio a la fuga, tanto de las víctimas como de las autoridades estatales. A más de dos meses del siniestro, el joven fue detenido la tarde del jueves 15 de junio en Tucson, Arizona, Estados Unidos (EU), derivado de su situación migratoria ilegal en la nación gobernada por Joe Biden. Pronto será deportado a México.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Detienen a Nathan Karim 'N', el joven que atropelló a familia de Sonora. Foto: Cortesía

Mediante un comunicado difundido este viernes 16 de junio del 2023, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) detalló que el joven Nathan Karim 'N', quien tiene pendiente una orden de aprehensión en Hermosillo, Sonora, por su posible responsabilidad en el delito de homicidio culposo con motivo de tránsito de vehículos con pluralidad de resultados en delitos de lesiones y abandono de personas, finalmente fue aprehendido. Los hechos ocurrieron en la ciudad fronteriza de Arizona.

Derivado del seguimiento e intercambio de información permanente con el Consulado General de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora, y con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), fue detenido la tarde de ayer en Tucson, Arizona, Nathan Karim 'N', derivado de su situación migratoria irregular en ese país", se lee en las primeras líneas del comunicado de la Fiscalía de Sonora.

Cabe mencionar que esta acción se logró debido a la Ficha Roja que publicó por la Secretaría General de Interpol el pasado 21 de marzo, la cual fue solicitada por la FGJE de Sonora. La detención, de la cual no se han compartido más detalles, fue posible gracias a agentes federales de HSI y de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés). No obstante, Nathan Karim 'N' no volverá a México de forma inmediata, pues será necesario que se agote su proceso migratorio en EU.

Cabe señalar que una vez agotado su proceso migratorio en Estados Unidos de América, será entregado a las autoridades mexicanas", agrega el escrito de la FGJE.

Como se mencionó al inicio de esta nota, fue el pasado 5 de marzo del presente año cuando ocurrieron los hechos de los que se acusa a Nathan Karim 'N'. Presuntamente, este iba circulando a exceso de velocidad en un W Derby color blanco, cuando en el bulevar Libertad, entre las vialidades de los Mecánicos, y de los Jornaleros, colonia Cuauhtémoc, en Hermosillo, atropelló a una familia. Desde esa fecha se desconocía su paradero, por lo que no había sido presentado ante las autoridades.

Fuente: Tribuna / Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora