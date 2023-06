Hombre es finado a balazos al acudir a recoger a su hijo al kínder en Ciudad Obregón; la Semefo chocó

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este viernes 16 de junio, en el sector centro de Ciudad Obregón, Sonora, ocurrió un atentado armado en contra de una persona del sexo masculino, quien se encontraba al exterior de una escuela, esperando la salida de su hijo, acción que nunca pudo concretarse tras su lamentable fallecimiento derivado de las múltiples detonaciones de arma de fuego.

Los hechos se registraron alrededor de las 12:40 horas, sobre las calles Zaragoza y Colima, en la colonia Centro, esto en la ya mencionada demarcación cajemense, donde se suscitó una gran movilización de autoridades de las diferentes órdenes de Gobierno, quienes respondieron ante la activación del código rojo por detonaciones de arma de fuego, las cuales cobraron la vida de un individuo al exterior de un plantel educativo.

Remolcan unida de Semefo

Primeros informes mencionan que la víctima mortal que respondía al nombre de Alejandro H. C., se encontraba a bordo de una pick up de color gris, de donde fue bajado a la fuerza por tipos armados, quienes le dispararon en múltiples ocasiones, luego de que acudió al kínder a recoger a su hijo, quien afortunadamente no resultó herido, mientras que por su parte los paramédicos de Cruz Roja Mexicana nada pudieron hacer para salvarle la vida, por lo que solamente lo cubrieron con la sábana de color azul.

Hasta el lugar de los hechos acudieron los uniformados de la Policía Municipal y Estatal, quienes se encargaron de delimitar la zona, todo para que el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) comenzara con las primeras averiguaciones de ley, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación con el fin de poder esclarecer el suceso violento a la brevedad posible.

Por ahora, se conoce que el ahora occiso ya fue enviado con rumbo hacia las instalaciones de la morgue del Servicio Médico Forense (Semefo) con sede en el municipio de Cajeme, donde se le practicará su respectiva autopsia de rigor, además de los trámites legales correspondientes por homicidio, a la espera de nuevas actualizaciones de los agentes encargados en el caso.

Por otra parte, se informó que unidad de Semefo sufrió un pequeño percance al llevar el cuerpo al depósito de cadáveres, esto luego de que chocó con otra unidad, es por ello que ocuparon que llegara otro automóvil para llevarse el cuerpo hacia su destino.

Fuente: Tribuna