Tras tiroteo en Ciudad Obregón, autoridades hallan casquillos y cartuchos de 'grupo criminal'

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde del pasado jueves, uno de los días más violentos de Cajeme, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia Beltrones, en le municipio referido, debido a que elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) encontraron casquillos percutidos, así como cartuchos sin detonar. Las autoridades ya investigan el origen de estos artefactos que podrían ser utilizados para cometer ilícitos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Cajeme, el hallazgo ocurrió la tarde del pasado jueves 15 de junio del 2023, alrededor de las 18:00 horas, tiempo local, por la calle Cerezo, entre las vialidades Manzano y Paulonia, en la colonia Beltrones, de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que vecinos del sector denunciaron al Servicio de Emergencias 911, que hombres armados estaban lanzando balazos en la vía pública.

Hallan casquillos en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

A la brevedad, se activó el Código Roo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP). También acudieron a la escena militares de la Sedena, quienes revisaron varias viviendas que se encontraban en estado de abandono. Luego de revisar otra casa que al parecer no tenía residentes, encontraron sobre la banqueta casquillos percutidos para arma larga, así como otros útiles sobre la calle.

Debido a que no se reportaron heridos ni víctimas mortales por este hecho violento, no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Por otra parte, oficiales acordonaron el perímetro para que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) recaudara la evidencia balística, la cual se integraría a una nueva carpeta de investigación. A la fecha de publicación de esta nota, no hay más detalles sobre el móvil del ataque armado, ni de los propietarios de estos artículos.

Cabe señalar que horas después, en la colonia Primero de Mayo de Ciudad Obregón, Sonora, se reportó una nueva balacera, la cual movilizó a las autoridades. La denuncia se hizo alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, mediante el Servicio de Emergencias 911. Si bien oficiales se movilizaron, no encontraron ni evidencia balística, ni a personas heridas, por lo que se retiraron. La seguridad en Cajeme sigue siendo una prioridad para el Gobierno Federal.

