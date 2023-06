VIDEO: Voraz incendio consume bodega en Valle de Chalco, Edomex; Bomberos trabajan durante horas

Comparta este artículo

Estado de México.- La madrugada de este viernes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de México (Edomex) se movilizaron en inmediaciones del municipio del Valle de Chalco, luego de, a tempranas horas, se reportara un fuerte incendio en una bodega de tarimas. Elementos del heroico cuerpo de Bomberos trabajaron durante cerca de tres horas para poder sofocar el siniestro y que este no dejara muertos o víctimas mortales.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la madrugada de este viernes 16 de junio del 2023, alrededor de las 04:00 horas, tiempo local, en una bodega que está ubicada en la esquina de la calles Amapola y Sauce de la colonia San Miguel las Tablas, en los límites entre Valle de Chalco con la alcaldía Tláhuac, en el Estado de México. Se detalló que vecinos que vieron las llamas dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Chalco, así como de la Estatal del Edomex. Luego de confirmaran el incendio, se dio aviso al heroico cuerpo de Bomberos, para que se movilizaran y sofocaran las llamas. Los primeros reportes puntualizaron que el incendio pudo haber ocurrido porque el material que se resguardaba en el inmueble era altamente inflamable, y estaba al interior de una bodega cerrada; no descartaron que el clima haya influido.

Recibimos reporte de incendio en colonia San Miguel, en la Alcaldía Tláhuac; acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada", informó en la mañana el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX).

Debido a que este evento no dejó heridos ni víctimas mortales, no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, ni de otra clase de servicios de emergencia. No obstante, trascendió que los Bomberos trabajaron por más de tres horas para poder controlar el siniestro.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Para ver el video haz clic aquí.

Cabe mencionar que si en esta época de calor llegas a detectar humo o fuego en algún predio, es indispensable que reportes el siniestro de inmediato al Servicio de Emergencias 911 para que las unidades de emergencia acudan al lugar para sofocar la conflagración de manera oportuna y el fuego no se extienda, ni a regiones naturales, ni a viviendas.

Fuente: Tribuna