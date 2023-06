Ciudad Obregón: Se registra accidente entre un auto particular y uno de una reconocida marca de pan

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este sábado 17 de junio, en el centro de Ciudad Obregón, Sonora, ocurrió un aparatoso accidente en el que los conductores de dos automóviles se vieron involucrados, mismos que para fortuna no resultaron lesionados, pues solo tuvieron cuantiosos daños materiales, sin embargo, habría que esperar al dictamen de los agentes que estuvieron presentes en el lugar.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:30 horas, sobre las calles Zacatecas y Jesús García, esto en la colonia Centro, en Ciudad Obregón, donde se suscitó una gran movilización de los servicios de emergencia, quienes respondieron ante la activación del código rojo debido al reporte de un aparatoso accidente que dejó como saldo dos automóviles chocados, pero para fortuna no hubieron personas lesionadas.

Se registra choque en Ciudad Obregón

Primeros informes mencionan que una de las unidades pertenece a una reconocida marca de pan, mientras que la otra era un vehículo particular, mismo que aparentemente le cortó circulación, es por ello que el vehículo color gris terminó con la parte trasera afectada, mientras que el otro con la parte delantera, sin embargo, los daños no fueron de alta consideración pues se cree que no iban a altas velocidades.

Hasta el lugar de los hechos se dieron cita los agentes de Tránsito Municipal, quienes se encargaron de delimitar la zona, todo para que el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) comenzara con las primeras averiguaciones de ley, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación para el deslinde de responsabilidades tras el incidente.

Por el momento, se habla de que los conductores implicados se encuentran bien, pues en la zona se encontraban de pie, rindiendo declaraciones sobre cómo se dieron las cosas, por lo que la última palabra quedará en manos de un perito, mismo que dirá quién es el responsable absoluto de este accidente, pues cabe mencionar que en los últimos se ha registrado varios en otras zonas de Cajeme.

Fuente: Tribuna