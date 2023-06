Acribillan a dos jóvenes de 18 años en una fiesta de Ciudad Obregón: Identifican a las víctimas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del pasado sábado, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un operativo en inmediaciones de la colonia Primero de Mayo, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara una agresión armada. Este hecho violento dejó como saldo dos víctimas lesionadas: dos jóvenes de 18 años, cuyas identidades ya fueron corroboradas por las autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión armada ocurrió en una fiesta que se realizaba en la calle Obrero Mundial, entre las vialidades de Toluca y Villahermosa, en la colonia Primero de Mayo, en Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que, alrededor de las 23:20 horas, tiempo local, las autoridades recibieron mediante el Servicio de Emergencias 911, una denuncia sobre una balacera, por lo activaron el Código Rojo.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizaron por una balacera en Ciudad Obregón. Foto: Internet/Ilustrativa

A la brevedad se activó el Código Rojo y movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP); también arribaron a la escena elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como de la Guardia Nacional (GN). Las autoridades entrevistaron a los presentes del convivio, quienes informaron que todo comenzó con una pelea, en la que una persona sacó un arma de fuego.

Ahí se reveló que esta persona lanzó balazos y acribilló a dos de los presentes: dos jóvenes de 18 años de edad, quienes fueron identificados como Ana Paola B. C. y Antonio E. C. Información extraoficial mencionó que la joven recibió un balazo en el tórax, mientras que el masculino fue baleado en el glúteo izquierdo. Ambos fueron llevados a un nosocomio a través de un automóvil particular, por lo que en la escena no se hizo presente una ambulancia de la Cruz Roja.

Por otra parte, los oficiales de la Policía acordonaron el perímetro para que elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) realizaran las diligencias correspondientes y recaudaran la evidencia balística; no obstante, supuestamente no se hallaron indicios de las armas. Sobre el o los responsables de este suceso no se dieron a conocer detalles, mas las autoridades informaron que ya abrieron una carpeta de investigación por estos hechos violentos.

Información extraoficial mencionó que una de las víctimas que ya fue internada en un hospital de Ciudad Obregón, Sonora, se encuentra en calidad de delicada.

Fuente: Tribuna