Le dieron varios balazos en la cabeza: Comando armando ejecuta a un hombre en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Los homicidios y las balaceras no se han detenido en la cabecera municipal de Cajeme, estado de Sonora. Ahora, se informó sobre una nueva agresión armada en la colonia San Antonio de Ciudad Obregón, la cual dejó una víctima mortal que ya fue identificada ante las autoridades locales. No obstante, no se ha compartido nueva información sobre quién o quiénes serían los presuntos responsables de este ataque.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado 17 de junio del 2023, alrededor de las 18:00 horas, tiempo local, en la calle Antonio Valenzuela, entre las vialidades de Alfonso Esparza y Rosendo Montiel, en la colonia San Antonio, en Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que la víctima, una persona del sexo masculino llamada Francisco, alias 'Paco', estaba a las afueras de su vivienda, cuando fue interceptado por un comando armado.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizan por una balacera en Ciudad Obregón. Foto: Ilustrativa

Los gatilleros, sin mediar palabra con la víctima, comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones, dándole en la cabeza. Luego de la balacera, los sicarios huyeron hacia un rumbo desconocido. Testigos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911. A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP).

También se hicieron presentes paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron la víctima ya no tenía signos vitales. En un inicio, se conocía cuál era la identidad de la víctima, e información extraoficial señaló que era una persona del sexo masculino, de aspecto joven, tez clara, complexión delgada. También agregaron que vestía playera de color rojo. Su cuerpo fue cubierto por una manta azul, tal como dicta el protocolo de las autoridades.

El perímetro quedó acordonado por oficiales de la Policía Municipal, para que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) realizara las diligencias correspondientes y procesara la escena. El cuerpo de la víctima fue levantado y llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde le realizaron la necropsia de Ley. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad del presunto agresor, así como el móvil del homicidio en Ciudad Obregón. Las investigaciones se mantienen.

Fuente: Tribuna