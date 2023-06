FUERTE VIDEO: Tras persecución y balacera, sujeto atropella a elemento de la GN en Cajeme, Sonora

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- La tarde del pasado domingo se reportó una balacera y una persecución en la Carretera Federal México 15, a la altura del municipio de Cajeme, en el estado de Sonora. Esta concluyó luego de que el sujeto que era seguido por las autoridades atropellara a un elemento de la Guardia Nacional (GN), del cual no se sabe su estado de salud. Si bien los hechos quedaron grabados en video, las autoridades de la entidad aún no revelan cómo ni qué fue lo que ocurrió.

De acuerdo con los primeros reportes, estos eventos ocurrieron la tarde del pasado domingo 18 de junio del 2023, en la Carretera Federal México 15, en el tramo del municipio de Guaymas a Cajeme. La imágenes que fueron captadas por civiles y viralizadas en redes sociales muestran cómo una patrulla de la Guardia Nacional sigue un vehículo sedán color gris en el tramo carretero que pasa por el territorio de la tribu indígena Yaqui. La gente que graba señala que antes, los uniformados habrían lanzado balazos a los presuntos fugitivos.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Atropellan a elemento de la GN tras persecución en Sonora. Foto: Twitter

La persecución ocurría de norte a sur, y no parecía que ninguno de los vehículos iba a exceso de velocidad; no obstante, en un punto del kilómetro 26, un libramiento carretero, se ve estacionada a al menos dos patrullas de la GN. Aquí, el conductor del vehículo perseguido, un sedán color gris, se detiene, no sin antes arrollar a uno de los oficiales, quien queda tirado en la vialidad, e incluso se queda debajo del automotor, según las imágenes.

Las personas que compartieron el video se asustan, mas no detienen su marcha; al final, sólo se aprecia el vehículo impactado, así como al oficial herido. Se desconoce si luego de este incidente se pidió apoyo a paramédicos de la Cruz Roja, o bien si el elemento fue llevado a bordo de un Hospital de la localidad. Tampoco se ha compartido la razón por la que el hombre u hombres del sedán gris era perseguido por las autoridades de Cajeme.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Para ver el video, presiona este enlace.

A la fecha de publicación de esta nota, ni la GN de Sonora, ni la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) han emitido un comunicado sobre estos hechos ocurridos en la Carretera Federal México 15.

Fuente: Tribuna