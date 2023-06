Exmando policíaco es asesinado a balazos al caminar junto con una mujer en Puebla; ella está herida

Comparta este artículo

Acatlán de Osorio, Puebla.- Durante la noche del pasado miércoles 31 de mayo, en el municipio de Acatlán de Osorio, Puebla, sujetos armados terminaron con la existencia de un excomandante comunitario, esto luego de que transitaba acompañado de una mujer por la vía pública, la cual resultó herida de gravedad, por lo que los servicios de emergencia se encargaron de su traslado hacia la morgue de la localidad.

Los hechos se suscitaron alrededor de las 20:00 horas, sobre el Camino a Piaxtla, en la colonia Santiago Llamacingo, esto en la ya mencionada demarcación, donde se suscitó una gran movilización de autoridades de las diferentes órdenes de Gobierno, quienes respondieron ante la activación del código rojo por detonaciones de arma de fuego, las cuales cobraron la vida de un exmando policíaco que caminaba por el lugar.

Autoridades llegan al sitio del crimen

Primeros informes mencionan que el ahora occiso respondía al nombre de Emilio H. C., de 58 años de edad, quien fue interceptado por desconocidos que portaban armas largas con las cuales se encargaron de darle muerte de forma instantánea, para posteriormente emprender la huida sin dejar rastro alguno, es por ello que no se pudo dar con su paradero, mientras tanto los paramédicos de Cruz Roja Mexicana determinaron que ya no tenía signos vitales.

Hasta el lugar de los hechos llegaron los agentes en activo de la Policía Municipal y Estatal, quienes resguardaron la zona con la cinta de color amarillo, todo para que el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla (FGJE) iniciaran con las primeras averiguaciones de ley, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación con el fin de poder esclarecer el suceso violento.

Por ahora, se conoce que el exmando asesinado ya fue enviado con rumbo hacia las inmediaciones de la morgue del Servicio Médico Forense (Semefo) con sede en la ya mencionada ciudad de Puebla, donde le practicará su respectiva necropsia de rigor, además de los trámites legales correspondientes tras el atentado armado, a la espera de nuevas actualizaciones de las autoridades encargados en el caso.

Fuente: Tribuna