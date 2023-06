Guillermo quemó viva a su pareja en Chiapas; Autoridades confirman que fue detenido en Tonalá

Comparta este artículo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El pasado 27 de mayo del presente año, trascendió la noticia referente a que un hombre, identificado como Guillermo 'N' era señalado como el responsable de la muerte de Guadalupe 'N' de 30 años de edad, quien pese a estar internada en un nosocomio del municipio de Tonalá en Chiapas, no resistió las lesiones por quemadura que sufrió ya que el sujeto antes mencionado la roció con gasolina y tras ello, le lanzó un cerillo encendido causando indignación a nivel nacional. El hombre quien se dio a la fuga, ya fue detenido.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía General del estado de Chiapas, fue el pasado 31 de mayo cuando se ejecutó una orden de aprehensión contra el masculino antes referido a quien se le imputa el delito de feminicidio en contra de la que fuera su pareja sentimental. Al respecto, se reveló que elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía fueron los que ejecutaron tal orden previamente emitida por el Juez de Control del Distrito Judicial el que a su vez, tenía conocimiento referente a las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió la mujer tras los hechos.

Una vez bajo resguardo de las autoridades locales, se reveló que éste quedó a disposición del Órgano Jurisdiccional, autoridad que se encargará de definir sus situación legal ya que para ello, será necesario llevar a cabo una investigaron de los hechos donde se involucra n testimoniales de los testigos, siendo uno de los más importantes el de la hija de la hoy occisa, una menor de ocho años de edad quien narró que previamente el esposo de Guadalupe, es decir Guillermo en compañía de otro masculino, habían planeado el asesinato al interior de la cocina de la casa de la finada.

El pasado 27 de mayo, fecha en que sucedió el crimen, la pareja se encontraba al interior de un inmueble ubicado en Llano Largo, en el municipio de Tonalá donde aseguran, mantuvieron una fuerte discusión que poco a poco se tornó más violenta hasta que la mujer fue quemada viva. Fueron los gritos de dolor de la fémina los que alertaron a los vecinos quienes, además de acudir al inmueble para auxiliarla, también llamaron a los cuerpos de emergencia para denunciar la disputa.

Paramédicos llevaron a la mujer al Hospital General Dr. Juan C. Corzo donde, pese a la intervención, no se pudo hacer nada para salvar su vida. Tras ello, Cochita, como se identificó a la hija de la ociosa, dijo en entrevista para Milenio que sabía que Guillermo planeaba hacerle daño a su mamá aunque no de la manera en la que finalmente lo hizo. "El marido de mi mamá, su pareja se metió a la cocina a platicar con otro muchacho, que la iban a matar, a colgar de un palo... iban a echarle un cerillo", narró. La niña además contó tanto a los medios como a las autoridades que en dos ocasiones el hombre había intentado atentar contra la vida de su madre.

Yo escuché eso y le dije a mi mamá pero nunca me hizo caso. Se quiso ir con el hombre, pero de ahí ya no supe más de mi mamá”.

El hombre tras escapar, fue buscado por las autoridades debido a que era señalado como el principal sospechoso. Hasta el pasado jueves, se mantuvo oculto en el municiono de Tonalá donde finalmente fue aprehendido ya que antes de morir, Guadalupe alcanzó a contar a las autoridades que él era el responsable de su estado de salud y con ello, se reportó que ya no estaba con vida, llevando a la comunidad a impartir justicia por este feminicidio, delito que es uno de los más alarmantes a nivel nacional.

