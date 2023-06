Detienen a dos masculinos tras atropellar a elemento de la GN en Sonora: Delito quedó en VIDEO

Comparta este artículo

Bácum, Sonora.- El pasado lunes 19 de junio del 2023, TRIBUNA informó sobre un fuerte accidente vehicular en la Carretera Federal México 15, en el estado de Sonora: luego de una balacera y una persecución en la que participaron elementos de la Guardia Nacional (GN), uno de los oficiales fue atropellado. Los hechos quedaron grabados en video y se volvieron virales; no obstante, las autoridades ya confirmaron que por este delito dos masculinos fueron detenidos.

Atropellan a elemento de la GN en Sonora. Foto: Internet

La información presentada por TRIBUNA señala que los violentos hechos ocurrieron la tarde del pasado domingo 18 de junio del 2023, en la Carretera Federal México 15, en el tramo que conecta al municipio de Guaymas con Cajeme; al norte del poblado de Bácum, por territorio de la etnia Yaqui. El video que se volvió viral fue captado por civiles; las imágenes muestran cómo una patrulla de la Guardia Nacional va persiguiendo a un vehículo sedán color gris; no obstante, no parece una persecución ni rápida, ni violenta.

Se sabe que previo a este seguimiento hubo una balacera, la cual no dejó heridos ni víctimas mortales; así lo confirmaron los civiles que captaron la persecución en la referida carrera. Sobre los hechos, se puntualiza que estos ocurrieron cuando la patrulla de la GN seguía de norte a sur a un vehículo particular que no realizó el alto solicitado. Metros adelante, a la altura del kilómetro 26 en un libramiento carretero, se ven estacionados otros automotores de la Guardia. En ese punto, el vehículo perseguido para, no sin antes atropellar a uno de los oficiales.

El fuerte video muestra cómo el uniformado queda justo debajo del vehículo, y la otra patrulla se detiene. En tanto, los civiles que iban grabando la persecución expresan su susto ante el atentado, pero no detienen su marcha. Al final, sólo se aprecia al automóvil impactado, así como al elemento de la GN herido. Las autoridades informaron que por estos hechos violentos dos masculinos quedaron en calidad de detenidos.

Para ver el video, presiona este enlace.

Si bien cayeron los responsables, a la fecha de publicación de esta nota se desconoce si se pidió apoyo a paramédicos de la Cruz Roja para socorrer a la víctima, o bien si el elemento fue llevado a bordo de una patrulla a un Hospital de la localidad. Tampoco se ha compartido la razón por la que los dos hombres del sedán gris eran perseguido por las autoridades de Sonora, ni la gravedad de las lesiones del uniformado.

