Fuerte aire derriba árbol desde la raíz y daña a dos automóviles y cableado en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este martes 20 de junio, al poniente de Ciudad Obregón, una fuerte ráfaga de viento provocó que un árbol fuera derribado desde la raíz provocando que dos automóviles resultaran afectados, así como el cableado de algunas compañías de Internet, pero afortunadamente no hubieron vidas que lamentar, así como heridos, tal y como ha ocurrido en pasadas ocasiones.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:30 horas, sobre las calles de la colonia Fovissste 2, al poniente de Ciudad Obregón, donde se sorprendieron los vecinos al ver como las inclemencias de la naturaleza provocaron grandes pérdidas materiales, al dañar dos vehículos así como cableado y la vía pública, es por ello que las autoridades tuvieron que intervenir con el fin de retirar el pesado tronco.

Primeros datos indican que las unidades afectadas son una camioneta de color rojo de la marca Toyota tipo Tacoma de modelo reciente, mientras que el otro automóvil que no resultó tan afectado es un Nissan Altima de color blanco, además de que por otra parte, el árbol al contar con una gran longitud se logró llevar algunos cables de empresas de telefonía, además de romper la banqueta pues salió desde la raíz.

A simple vista se pudo ver que el árbol contaba con las raíces porosas, además de que tenía una gran cantidad de follaje, es por ello que no resistió los fuertes vientos registrados durante esta tarde, mismos que en el pasado ya han provocado daños en anuncios, peros afortunadamente no han habido vidas que lamentar, debido a que en estos momentos las condiciones del clima no dan para andar en la calle.

Por el momento, no se sabe a quien le cobrarán los daños a los vehículos, aunque se cree que este problema le corresponde a Ecología Municipal, quienes se deben de encargar del podado de los árboles, así como de su mantenimiento, con el fin de que no pasen ese tipo de cosas, pues cabe mencionar que en el pasado se dieron casos similares en la Laguna del Náinari.

