Joven es apuñalado por un desconocido al transitar por la vía pública de San Luis Río Colorado

San Luis Río Colorado, Sonora.- Durante la noche del pasado lunes 20 de junio, en la fronteriza ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, una persona del sexo masculino de aspecto joven resultó lesionada con un arma punzocortante, esto luego de que un desconocido lo apuñaló para posteriormente emprender la huida, sin conocerse sobre el motivo del ataque, es por ello que habría que esperar a más avances.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas, sobre la avenida Guerrero y calle 2, colonia Sonora, esto en la ya mencionada demarcación fronteriza, donde se suscitó una gran movilización de autoridades de las diferentes órdenes de Gobierno, quienes respondieron ante la activación del código rojo por el reporte de una persona herida con arma punzocortantes, sin contar con más datos al respecto.

Autoridades llegan al sitio

Primeros informes mencionan que la persona lesionada responde al nombre de Martín, de 19 años de edad, el cual no sufrió afectado de algún órgano vital, sin embargo, presentó una herida profunda, es por ello que requirió la ayuda de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes a su llegada determinaron que habría que llevarlo de emergencia al hospital más cercano de la localidad.

Hasta el lugar del ataque se dieron cita los elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes se encargaron de delimitar el perímetro, todo para que el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) comenzara con las primeras averiguaciones de ley, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación para poder encontrar a un responsable.

Por el momento, se sabe que el joven ya se encuentra siendo atendido en un hospital de la localidad, donde es reportado como estable, sin embargo, permanecerá en observación con el fin de corroborar que la agresión no le cause secuelas más adelante, en cuanto al paradero del agresor no se sabe nada aún es por ello que los agentes policíacos ya se encuentran trabajando para su pronto esclarecimiento.

