A plena luz del día, agresión armada en Ciudad Obregón moviliza a las autoridades de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la tarde del pasado miércoles en inmediaciones de la colonia Libertad, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que en plena vía pública se desatara una balacera. Si bien diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un operativo en la zona para dar con los presuntos gatilleros, el resultado fue negativo. Este hecho violento no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Cajeme, la agresión armada se denunció la tarde del pasado miércoles 21 de junio del 2023, alrededor de las 16:40 horas, tiempo local, en la calle Amacuzac, entre las vialidades Río San Juan y Moctezuma, en la colonia Libertad de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que vecinos del sector escucharon al menos cinco balazos en la vía pública, por lo que dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizaron por una balacera en Ciudad Obregón. Foto: Internet

En un inicio, se pensó que los responsables de la balacera fueron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues estos estaban en la zona de los hechos, no obstante, los supuestos balazos habrían salido de otro punto. De inmediato se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes entrevistaron a vecinos de la región para saber cómo ocurrió la agresión armada.

No obstante, en ese punto no fueron ubicados ni indicios balísticos ni lesionados, por lo que no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Tampoco se pidió el relevo de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE). Por último, los oficiales tomaron nota de los hechos y realizaron un Informe Policial Homologado para presentar ante la Secretaría de Seguridad Pública.

Hallan cuerpo sin vida y con 'narcomensaje' en Ciudad Obregón

En otros hechos violentos, la noche del pasado martes 20 de junio del 2023, alrededor de las 22.30 horas, tiempo local, en la calle Río Tula, la cual está entre las vialidades de Río Moctezuma y San Fernando, en la misma colonia Libertad fue hallado un cuerpo sin vida, el cual fue acribillado. En la escena se encontraron indicios balísticos y un 'narcomensaje'; la FGJE ya abrió una nueva carpeta de investigación.

Fuente: Tribuna