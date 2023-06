Atentan contra exdiputado de Morelos, Faustino Javier Estrada; "Fue un ataque directo", señala fiscal

Comparta este artículo

Cuernavaca, Morelos.- El exdiputado local y líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de Morelos, Faustino Javier Estrada fue víctima de un atentado frente a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ubicado en la colonia Maravillas en el municipio de Cuernavaca. Paramédicos arribaron al lugar y lo trasladaron a un hospital cercano en donde lo reportan delicado.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) el político de 55 años de edad recibió tres impactos por arma de fuego. En los primeros reportes se indica que Estrada salía de un estacionamiento cuando el sospechoso le disparó causando pánico entre las personas que se encontraban en la oficina gubernamental donde realizarían sus trámites y después huyó a bordo de una motocicleta.

Horas más tarde, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, precisó que en el ataque se utilizó una pistola calibre nueve milímetros y aseguró que se trató de un ataque directo. “Fue un ataque directo. No parece que se trate de un asalto, de un robo; no fueron por sus pertenecías, sino que la agresión fue para privarlo de la vida. Su estado es grave”, declaró el fiscal en el lugar de los hechos", señaló en palabras recogidas por El Universal.

Respecto al posible móvil del atentado, el fiscal no descartó ninguna línea de investigación por lo que el proceso seguirá su curso. "Esta persona estaba en temas de política del estado, pero también es un empresario muy importante, entonces no podemos adelantar nada con las líneas de investigación. Lo que está confirmado es que fue un ataque directo, no parece ser un asalto”, declaró Carmona Gándara.

El Gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco condenó los hechos contra el exdiputado del PVEM y aseguró que se desplegó el operativo necesario para buscar dar con los responsables de lo que consideró un "cobarde ataque", al tiempo que mandó un mensaje a familiares y amigos del político morelense. "Mi solidaridad hacia amigos y familiares; los médicos lo atienden de manera oportuna", escribió en sus redes sociales.

Por su parte, el PVEM a través de sus redes sociales publicaron un comunicado en el que expresaron su indignación por el atentado contra su líder en Morelos y condenaron el acto, además, de hacer un llamado a las autoridades locales y federales para esclarecer el crimer y castigar a los responsables de estos hechos. Este es el segundo atentado en contra de un político en ese municipio, pues también fue la zona donde fue baleada la diputada Gabriela Marín.

