Arrestan a Armando por explotación laboral de mujer en Edomex; no le permitía ir a su vivienda

Toluca, Estado de México.- Un sujeto identificado como Armando 'N', fue arrestado y vinculado a proceso, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su probable participación en el delito de trata de personas, en su modalidad de explotación laboral, aprovechándose de una mujer en situación de vulnerabilidad en el municipio de Toluca.

Luego de revisar los datos de prueba recabados, la autoridad judicial determinó iniciar proceso legal en contra del señalado, además, le impuso prisión preventiva por un plazo de 1 mes y medio hasta el cierre de investigación complementaria. Las indagatorias del caso permitieron establecer que el 15 de diciembre de 2021, la víctima conoció al ahora detenido, quien le ofreció trabajo en un negocio de recaudería, en Toluca.

La víctima comenzó a laborar en el sitio un día después, sin embargo, fue obligada a iniciar su jornada a las 6 de la mañana, en malas condiciones de trabajo, ya que no se le permitía bañarse, no le daban alimentos suficientes y no la dejaban ir a su domicilio. Debido a estos tratos, la persona escapó el 16 de abril de 2022, aprovechando que el posible implicado no se encontraba en el sitio.

La FGJEM inició la indagatoria de los hechos y recabó evidencias, las cuales sirvieron para que un juez de control girara una orden de aprehensión contra Armando 'N'. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) capturaron a este individuo y lo pusieron a disposición del Órgano Jurisdiccional, quien lo vinculó a proceso. Asimismo, la Fiscalía General de Justicia puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 800 7028770 y la aplicación móvil FGJEdomex, para que, en caso de reconocer a este sujeto por otro delito, sea denunciado.

Cabe recordar que hace unos días, las autoridades mexiquenses informaron que un hombre llamado Gerardo Domínguez Sánchez recibió una condena de 18 años y 9 meses de cárcel, tras quedar demostrada su culpabilidad en el delito de trata de persona y explotación laboral. El ilícito ocurrió en octubre de 2019 cuando la víctima de 14 años, fue encerrada y obligada a trabajar durante 2 meses en el municipio de Villa Victoria.

El ahora sentenciado al no poder pagar una deuda económica, entregó a su hija para que esta realizara labores domésticas en el domicilio de su acreedor, actividades realizadas por la adolescente hasta finales del mes de diciembre del año 2019 cuando logró huir. Una vez que la FGJEM tomó conocimiento de los hechos se inició una indagatoria y la autoridad judicial giró una orden de aprehensión en contra del responsable.

Fuente: Tribuna y FGJEM