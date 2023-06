VIDEO: Con mazos y en 8 minutos, roban joyería de lujo en la CDMX; SSC confirma que hay un detenido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche del pasado lunes 26 de junio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmaron que se había recibido el reporte respecto al asalto a una joyería de lujo ubicada dentro de Plaza Antara, un famoso centro comercial ubicado en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo, evento por lo que el alcalde de dicha demarcación, Mauricio Tabe, confirmó que los hampones se habían robado un total de 15 relojes de alta gama e incluso, el robo duró entre ocho a 10 minutos ya que los presuntos criminales usaron mazos para romper los cristales blindados de dicho establecimiento.

Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con lo expuesto por Tabe, cada plaza comercial es responsable de la seguridad del inmueble; incluso, hizo mención sobre que nadie está armado, por ello fue imposible pedir el robo a la joyería aunque de manera inmediata se dio aviso a la SSC encabezada por Omar García Harfuch quien de inmediato ordenó un operativo para detener a los criminales y con ello, evitar que el delito quedara impune. A menos de 24 horas de los hechos, el funcionario confirmo que hay una persona detenida por estos hechos.

Mediante las redes sociales, se ha hecho viral el momento en que tres sujetos arriban a la joyería y con mazos en las manos comienzan a romper los cristales. En las partes más altas de Plaza Antara, testigos captaron los hechos permitiendo ver como sin temor a ser aprehendidos, los sujetos siguen tratando de romper los cristales, suceso que les lleva varios minutos pues se trata de cristales reforzados para evitar precisamente robos al establecimiento. Este material ha servido de evidencia para que las autoridades buscaran a los presuntos responsables.

Por este robo, no se reportaron personas heridas; sin embargo, García Harfuch quien funge como jefe de la Policía capitalina, informó que hay un total de 22 personas de seguridad privada dentro de Plaza Antara e incluso, la dependencia que él encabeza tardó mucho en recibir el reporte. Pese a ello, adelantó que daría con los responsables de este delito, suceso por el cual a primeras horas de este martes 27 de junio el funcionario informó mediante las redes sociales que ya había una persona detenida aunque aun faltaban más sujetos por aprehender.

Informamos que ya se logró la primera detención después de realizar varias acciones operativas durante la noche. Faltan más personas por detener y este hecho no quedará impune en nuestra Ciudad. Todos serán detenidos", escribió.

Foto: Captura de pantalla

Así sucedió el asalto a Plaza Antara

Testigos narraron tanto a la SSC como a los medios de comunicación que se dieron cita en el inmueble que al rededor de cuatro o cinco personas arribaron a la joyería y comenzaron a romper las ventanas con apoyo de los mazos. Uno de los hampones portaba un arma de fuego con la cual amagaba a los testigos a los que les exigía no acercarse mientras el resto continuaba rompiendo las ventanas para sustraer los relojes de alta gama. Del mismo modo, se reveló que los elementos de seguridad de la plaza comercial no hicieron nada y solo se quedaron mirando los hechos, pues como se dijo previamente, se reveló que estos no están armados para un evento así.

Tras cometer el robo a la joyería, los delincuentes se dijo, salieron a toda prisa del lugar y escaparon con dirección a Ejército Nacional, una de las avenidas más concurridas de la zona. Se dijo que una vez fuera, abordaron motocicletas con las cuales se dirigieron con destino al Estado de México, lo que llevó a que la SSC comenzara con el despliegue de efectivos y apoyo de cámaras de videovigilancia para hallar a los responsables. Cabe decir que este no es el primer asalto que se registra en Plaza Antara, pues en 2017 también una joyería fue asaltada a plena luz del día.

Fuente: Tribuna