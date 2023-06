Tres jóvenes se encuentran en calidad de desaparecidos en la ciudad de Nogales; familiares piden ayuda

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Durante la mañana del pasado martes 27 de junio, en la ciudad de Nogales, Sonora, se reportó la desaparición tres jóvenes, entre los cuales se encuentran dos hombres y una mujer, quienes desde hace días e incluso meses no han tenido contacto con sus familiares, es por ello que ya se emitió una alerta con el fin de poder dar con su paradero a la brevedad posible tras el tiempo transcurrido.

El primer caso es el de la joven Carolina Rosas Corella, de 28 años de edad, quien salió de su casa el pasado 13 de junio y ya no regresó, es por ello que sus familiares se encuentran preocupados para poder dar con su paradero, pues no responde al teléfono y no se sabe con quién podría estar, por lo que habría que esperar a más datos de las autoridades encargadas en el caso, quienes trabajan al respecto.

Autoridades trabajan en la zona

El segundo suceso corresponde a Sergio Rafael Hernández Luzanilla, quien se encuentra en calidad de desaparecido desde el pasado 22 de abril del presente año, esto luego de que se perdiera por completo su rastro, por lo que sus seres querido durante estos últimos meses se han dedicado a investigar sobre alguna pista que les pueda dar con el rastro del joven.

Por último, también se encuentra José Enrique Rodríguez Palafox, de 26 años de edad, mismo que es reciente, pues en los últimos días sus familiares han perdido el contacto con él, por lo que se encuentran pidiendo ayuda para intentar localizarse, pues se teme que le pase algo, aunque cabe mencionar que no se tienen datos sobre la fecha en la que tuvieron una charla con él, es por ello que habría que esperar a más avances.

Ante todos estos casos, las autoridades de las Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) ya pusieron a disposición las líneas del 911, con el fin de que estos jóvenes puedan regresar con sus familiares pues ya son varios días y meses de angustia de no saber nada de ellos, pues tal y como se menciona se cree que su integridad física pueda estar en peligro

