Evacúan a 800 personas en Tlalpan por fuga de gas natural; se intentaron robar la tubería de cobre

Ciudad de México.- Esta tarde se registró una fuerte movilización de los servicios de emergencia en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, pues se reportó la presencia de una fuga de gas en la colonia Tetitla, por lo que al sitio arribó personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), así como del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes comenzaron con las labores.

En ese sentido, las autoridades de la alcaldía Tlalpan informaron que alrededor de 800 personas tuvieron que se evacuadas de sus viviendas ante el riesgo de una posible explosión que comprometiera su integridad física. Sin embargo, después de alrededor de una hora, la fuga de gas natural fue controlada por el personal capitalino, por lo que, al corroborar que ya no existía riesgo alguno, se retiraron del lugar.

Además, también se informó que vecinos y personal de las oficinas del ISSSTE en la colonia San Fernando también fueron evacuadas. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. La razón de la fuga es que delincuentes intentaron robar tubería de cobre, por lo que fracturaron la infraestructura y se generó la enorme fuga que provocó la evacuación masiva en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

Fuga de gas en Tlalpan, Foto: Especial

¿Qué hacer durante una fuga de gas?

A fin de que la población reduzca riesgos en el hogar, la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, exhorta a verificar que su instalación de gas se encuentre en buenas condiciones y en caso contrario se realicen los trabajos correctivos. Las fugas de gas son la causa principal de flamazos, incendios, explosiones, quemaduras e intoxicaciones en el hogar, por ello es importante revisar las conexiones así como los cilindros, cada 6 meses y después de que ocurra un sismo.

Si has detectado que existe una fuga cierra la llave de paso, no enciendas ni apagues la luz, tampoco aparatos eléctricos, celulares o encendedores. Si la fuga se encuentra al interior de tu hogar, abre puertas y ventanas para que el lugar se ventile. El gas L.P. pesa más que el oxígeno; si no hay una óptima ventilación se concentra en lugares bajos. El siguiente paso es evacuar y llamar a los servicios de emergencia.

Finalmente, no ingreses a tu hogar hasta que las autoridades indiquen que es seguro hacerlo. La Secretaría pone a disposición el teléfono 56 83 22 22, así como el 911 de Emergencias de la Ciudad.

