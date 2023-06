Código Rojo en Ciudad Obregón: A tempranas horas, denuncian fuerte balacera en calles del Centro

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante las primeras horas de este viernes 30 de junio, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia Centro, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se denunciara una fuerte balacera. A la fecha de publicación de esta nota, no hay reportes de heridos o víctimas mortales. Las autoridades locales desplegaron un operativo, mas los resultados han sido negativos.

Autoridades de Ciudad Obregón se movilizan por una balacera. Foto: Ilustrativa

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Cajeme, la balacera se denunció alrededor de las 00:30 horas, tiempo local, de este viernes 30 de junio del 2023, en el callejón Costa Rica, entre la vialidad de 6 de abril y Jesús García, en la colonia Centro de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que fuertes detonaciones de arma de fuego despertaron a los vecinos, quienes al temer por su seguridad e integridad dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911.

De inmediato se activó el Código Rojo en el llamado 'corazón del Centro' de Ciudad Obregón, y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme. También se subieron a sus patrullas elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), así como de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), y de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). Al llegar a la escena y revisar la calle, se informó que no se ubicaron ni casquillos de arma percutidos, ni impactos de bala en un inmueble.

No obstante, información extraoficial señaló que la vía pública olía mucho a pólvora. Los efectivos realizaron un operativo en la región para ver si encontraban a los supuestos gatilleros u otros hombres con armas largas, mas los recorridos no arrojaron resultados positivos. Debido a que esta supuesta agresión armada no dejó heridos ni víctimas mortales, no se pidió apoyo a paramédicos de la Cruz Roja. Las autoridades detallaron que se mantendrán alerta en caso de que surja otro llamado.

Cabe mencionar que este es el último día de junio, y que a lo largo del mes se reportaron más de 40 homicidios dolosos, superando la cifra de uno al día. Con estos resultados en materia de seguridad, Cajeme se mantiene como uno de los 50 municipios prioritarios para el Gobierno Federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

