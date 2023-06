De dos tiros en la cabeza sicario asesina a Jessica después de dejar a su hijo en kínder de Ecatepec

Comparta este artículo

Ecatepec, Estado de México.- La semana comenzó llena de sangre en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, pues una mujer fue brutalmente asesinada en calles de la localidad mexiquense. Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes, la victima caminaba por el asfalto cuando fue asesinada de un tiro, después de asegurar la muerte, los sicarios escaparon y se perdieron entre las vialidades.

De acuerdo con los primeros informes, se trata de Jessica Guadalupe, quien fue asesinada a balazos después de dejar a su hijo en el kínder. En ese sentido, la fémina atacada mientras se encontraba en la calle Antonio Plaza y Octavio Paz, en la Colonia Benito Juárez 3ra Sección, en el municipio de Ecatepec. Asimismo, los residentes de la zona comentaron que escucharon dos disparos.

Cuando salieron de su domicilio observaron la sangrienta escena, pues, la joven de alrededor de 23 años de edad quedó sobre el pasto, cerca de la banqueta. La víctima regresaba del kínder y caminaba por la calle, cuando decidió detenerse en un comercio de la zona. Fue en ese momento cuando, de acuerdo con las declaraciones de los vecinos que testificaron el homicidio, un hombre que iba a pie fue quien le disparó y luego huyó corriendo.

Kínder en Ecatepec, Foto: especial

El asesinato ocurrió al interior de una tienda de helados, los dueños del comercio comentaron que el hombre se acercó y le disparo en dos ocasiones a la mujer para después escapar a pie sobre la calle Antonio Plaza, después se acercaron para auxiliarla y llamaron a cuerpos de emergencias. Asimismo, le avisaron a los familiares de la víctima, quienes arribaron de inmediato a la zona de los hechos solo para ver el cuerpo de Jessica.

Después de unos minutos, elementos de Protección Civil del lugar acudieron al sitio para darle los primeros auxilios. Sin embargo, la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que fue llevada al anfiteatro del Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia de ley. Ahora, las autoridades mexiquenses iniciarán una carpeta de investigación por el presunto feminicidio de Jessica registrado este día en Ecatepec.

Cabe señalar que se implementó un operativo de búsqueda para dar con el paradero del asesino, pero este no rindió frutos y no se logró una aprehensión. Ahora, la familia de Jessica prepara los servicios funerarios y se encargarán del menor, quien ahora se quedó sin su madre. Hasta el momento no se ha reportado más información sobre este feminicidio.

Fuente: Tribuna