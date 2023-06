Imágenes fuertes: Sebastián asesina a un hombre y su perrito en Iztacalco; apuñaló a una mujer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta mañana el reportero de nota roja, Carlos Jiménez, informó sobre un sangriento asesinato en calles de la alcaldía Iztacalco, pues, el comunicador presentó un macabro caso, en el cual un hombre y un perrito fueron asesinados, así como una mujer resultó lesionada por arma blanca. Después de una persecución, autoridades de la Ciudad de México lograron detener al presunto agresor.

Asimismo, se trata de Sebastián ‘N’, quien presuntamente ingresó a la casa de una mujer, ubicada en la colonia Jardín Balbuena y asesinó a un hombre de 28 años. Sin embargo, no se detuvo, pues en el domicilio también se encontraba un perrito Schnauzer, el cual fue brutalmente asesinado con un cuchillo. La escena del crimen quedó con el perrito y su dueño tirados en el piso sobre un charco de su propia sangre.

Por si este terrible crimen no fuera poco, Sebastián no se detuvo y apuñaló a una mujer. Sin embargo, no logró asesinarla. Después de cometer este homicidio tan sangriento, el hombre intentó escapar, pero ya se había contactado a los servicios de emergencias, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) implementaron un operativo en el que lograron la detención.

Mujer apuñalada en Iztacalco, Foto: especial

Al domicilio en donde se realizó el homicidio arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Ciudad de México (ERUM), quienes atendieron a la mujer, la cual fue trasladada el hospital, mientras que solo pudieron confirmar que el hombre de 28 años ya no tenía signos vitales, al igual que el perrito. Después, llegaron al sitio elementos de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Los peritos procedieron con el levantamiento del cadáver y con las diligencias necesarias para alimentar la carpeta de investigación del caso. En cuanto, a Sebastián ‘N’, fue trasladado ante el Ministerio Público (MP), donde un juez será el encargado de definir su situación jurídica y dará un plazo para que concluyan las investigaciones complementarias y realizar una sentencia sobre este sangriento homicidio.

Perrito apuñalado en Iztacalco, Foto: Especial

Cabe señalar que todavía no se conoce el motivo de Sebastián para realizar este terrible ataque, el cual conmocionó a los vecinos de la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Iztacalco, al oriente de la Ciudad de México. La zona de los hechos permanece acordonada y resguardada por elementos de la policía capitalina.

Fuente: Tribuna