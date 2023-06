Ciudad Obregón: Hombre detona pistola y amenaza de muerte a fémina por 'agredir' a su madre

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana del pasado miércoles, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia Libertad, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que una mujer denunciara que su vecino detonó un arma de fuego de diábolos y la amenazó de muerte por presuntamente haber agredido a su madre. Autoridades se movilizaron para detener al presunto.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Cajeme, los hechos ocurrieron la mañana del pasado miércoles 07 de junio del 2023, alrededor de las 10:50 horas, en una vivienda que se ubica en la calle Minatitlán, entre las vialidades París y Escuinapa, de la colonia Libertad en Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que un masculino, quien fue identificado como Alejandro G. C., de 20 años de edad, irrumpió en la casa de una vecina portando una pistola de diábolos.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizan por riña y presunta balacera en Ciudad Obregón. Foto: Ilustrativa

La detonó contra el piso de la casa y amenazó a una mujer de 39 años con matarla, esto porque supuestamente había lanzado piedras contra su madre. Luego de que el masculino se fuera, la afectada dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Estatal de Seguridad Pública (PESP). También se hicieron presentes elementos de la Guardia Nacional.

Debido a que no se reportaron heridos ni víctimas letales, no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Las autoridades buscaron al masculino responsable de la detonación y las amenazas, no obstante, este se mantuvo oculto en su casa durante varios momentos. Agentes de la Policía Municipal de Cajeme realizaron un Informe Policial Homologado para presentar ante el Ministerio Público del Fuero Común.

A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce si el atacante quedó en calidad de detenido o bien si la agredida fue a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE). Solo se puede destacar que el llamado generó un intenso despliegue de policías y miembros de la Guardia Nacional, debido a que al inicio de reportarib detonaciones con arma de fuego.

Fuente: Tribuna