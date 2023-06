Código Rojo en Ciudad Obregón: Agresión armada en la vía pública moviliza a las autoridades

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del pasado jueves, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia Las Fuentes, en la cabecera municipal de Cajeme, debido a que vecinos denunciaron una fuerte balacera en la vía pública. Por fortuna, esta agresión armada no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar, no obstante, movilizó a las autoridades locales de Ciudad Obregón.

De acuerdo con los primeros reportes, la balacera ocurrió la noche del pasado jueves 08 de junio del 2023, alrededor de las 21:30 horas, tiempo local, en plena vía pública de la calle Palaú, entre las vialidades Huamantla e Izamal, en la colonia Las Fuentes de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que varios sujetos armados arribaron a la dirección referida a bordo de una vehículo blindado, del cual no se tienen más características hasta ahora.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizan por una balacera en Las Fuentes de Obregón. Foto: Facebook

Los presuntos sicarios descendieron y comenzaron a lanzar balazos contra la facha de una vivienda, la cual al parecer estaba vacía. Luego de varios minutos, los sujetos subieron a su vehículo y huyeron hacia un rumbo desconocido. En tanto, los vecinos que escucharon la detonaciones de arma de fuego dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo en Ciudad Obregón.

A la brevedad se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP). También se hicieron presentes elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), quienes acordonaron el perímetro e iniciaron las diligencias correspondientes. También entrevistaron a habitantes de la zona, mas estos no dieron otros detalles por temor a represalias.

Debido a este hecho violento no dejó heridos ni víctimas mortales, no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Momentos después, se hizo presente personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) para recaudar la evidencia balística, la cual será llevada a las oficinas e integrada a una nueva carpeta de investigación. Si bien se desplegó un operativo en la región, el resultado fue negativo, aún no se tienen detenidos ni hay detalles sobre el móvil de la agresión.

Fuente. Tribuna