FUERTE VIDEO: Mujer se lanza desde el octavo piso de un hotel en CDMX; autoridades indagan

Ciudad de México.- La noche del pasado jueves 8 de junio, las autoridades capitalinas y cientos de transeúntes que se encontraban sobre Avenida Paseo de la Reforma, a la altura del centro comercial Reformas 222, fuera testigos de un lamentable evento donde una mujer perdió la vida tras lanzarse desde el octavo piso del hotel Holiday Inn en el cual estaba hospedada. Hasta ahora, se desconoce el motivo por el cual atentó contra su integridad de esta manera, al tiempo que también no se ha revelado su edad.

De acuerdo con los primeros reportes, la fémina tenía entre 25 y 30 años de edad y era huésped del hotel ubicado en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc. Testigos informaron a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes atendieron la emergencia, que la hoy occisa intentó romper el vidrio blindado del la habitación, acción que logró hacer tras media hora de intento. Para entonces, ni las autoridades de la CDMX ni del miso hotel habían tratado de intervenir para evitar la tragedia.

Transeúntes se percataron que la mujer estaba ya en la orilla de la ventana de la habitación del hotel amenazando con lanzarse al vacío y por ello, le sugirieron no hacerlo, mantener la calma y apoyare de ellos para salir avante; sin embargo, ésta solo omitió la petición y continuaba al filo de la orilla amenazando con arrojarse sin mostrar una intención mínima para regresar a su habitación. Para ese momento, el personal del inmueble siguió ausente, al tiempo que las autoridades capitalinas también habían demorado en llegar.

¡No lo hagas!", "¡Te ayudamos!", "¡Por favor, regresa!", fueron comentarios que recibió.

La mujer intentaba ponerse del otro lado del barandal de la ventaba del hotel, quedando más expuesta a caer, lo que causó preocupación entre los testigos quienes, con la esperanza de convencerla de no atentar contra su vida, regresaría a un sitio más seguro; no obstante, la fémina ya estaba parada del lado opuesto y minutos después, se dejó caer al vacío dejando atónitos a los ciudadanos cuyos intentos de mantenerla a salvo fueron en vano. Los presentes grabaron el momento exacto en que había trabajos para hacerla cambiar de opinión pero ésta solo se lanzó.

Una vez que la mujer se había lanzado del octavo piso del hotel, servicios de emergencia arribaron al lugar para corroborar que ya no contaba con signos vitales. Incluso, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, delimitaron la zona para resguardar los restos, iniciar con las pesquisas que permitan esclarecer el caso y deslindar responsabilidades. Por el momento, no se conoce una conformación oficial de los hechos hecha por las autoridades y tampoco se sabe si hay personas detenidas por este lamentable deceso, lo que involucraría de manera directa al personal del hotel quienes no intervinieron en ningún momento.

A través de las redes sociales, testigos insistieron en que el personal del hotel fueron alertados por las acciones de su huésped quien pasó más de media hora tratando de romper el vidrio de la ventana para salir al borde de la misma; no obstante, dijeron que solo salieron a grabar los hechos y regresaron a sus lugares de trabajo. Por esta falta de empatía para con los clientes del lugar, se ha exigido a las autoridades impartir justicia aunque no ha habido un pronunciamiento como tal de ninguna de las partes.

El hotel donde sucedieron los hechos se localiza en la alcaldía Cuauhtémoc, la cual es actualmente gobernada por Sandra Cuevas, política mexicana quien tras desechar sus intenciones para competir por la jefatura de Gobierno, argumentó que ahora su objetivo es el de ser titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y relevar a Omar García Harfuch, pues ella conoce a la perfección el crimen y podría devolver la seguridad a la urbe. Internautas criticaron que elementos de su demarcación no atendieron la situación cuando se necesitaba derivando en el deceso de la mujer.

