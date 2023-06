Sonora: 'Abuelita' sale a caminar y no regresa; revelan que murió en la vía pública por esta razón

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La tarde del pasado miércoles, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de las faldas del Cerro Johnson, al Norte de la ciudad de Hermosillo, luego de que, en plena vía pública, fuera encontrada muerta una 'abuelita'. La víctima fue identificada como María Isabel Francisca Amparano Reyes, de 78 años de edad, quien estaba en calidad de desaparecida desde el pasado domingo 04 de junio; autoridades revelaron cuál fue la causa de su muerte.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Hallan el cuerpo de una 'abuelita' desaparecida en Hermosillo, Sonora. Foto: FGJE

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Hermosillo, la señora María Isabel salió de su casa a caminar la tarde del domingo 04 de junio del 2023, poco después de las 16:00 horas, tiempo local, pero ya no regresó. Debido a que era 'común' que la adulta mayor deambulara por la colonia, su familia no puso denuncia por su desaparición hasta el día siguiente, lunes 05. Asimismo, la notificación a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) se realizó hasta el martes 06.

Autoridades activaron la Segunda Fase del Protocolo Alba para encontrarla, sin embargo, los resultados fueron negativos. Hasta la tarde del miércoles 07 de junio del 2023 se pudo ubicar a la fémina, no obstante, esta ya no tenía signos vitales; así lo confirmaron paramédicos de la Cruz Roja que arribaron a las faldas del Cerro Johnson, al Norte de Hermosillo. De igual forma, los socorros dijeron que la víctima no presentaba signos de violencia.

El perímetro quedó acordonado por agentes de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), mientras que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) se hizo presente para levantar el cuerpo de la víctima y llevarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde le realizaron la necropsia de Ley. A horas de su hallazgo, los peritos revelaron cuál fue la causa de su deceso.

A través de un comunicado la Fiscalía de Sonora informó que la señora María Isabel Francisca Amparano Reyes murió a causa de un golpe de calor y deshidratación. Las autoridades no compartieron más detalles sobre este deceso. Ni si se tomarán acciones legales contra sus cuidadores.

Golpe de calor, por deshidratación es la causa del fallecimiento de María Isabel Francisca, 78 años, revelaron los resultados de la autopsia realizados por el personal de Servicios Periciales, de la Fiscalía De Sonora. Fue localizada sin vida el miércoles 7 de junio en las faldas del Cerro Johnson, al Norte de Hermosillo, luego de permanecer desaparecida desde el pasado domingo 4 al salir de su vivienda, como ya lo había hecho en repetidas ocasiones que deambulaba por la zona", escribió la FGJE de Sonora en sus redes sociales.

Fuente: Tribuna / Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora