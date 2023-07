Cae Daniela Guadalupe en Hermosillo por fraude; engañaba con gestión para visas y esto robó

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Durante la mañana de este miércoles 12 de julio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que, luego de una serie de denuncias recibidas y la investigación de las mismas, se obtuvo la evidencia suficiente para aprehender a una mujer ubicada en Hermosillo e identificada como Daniela Guadalupe 'N' por el delito de fraude. La fémina basta decir, se encargada de ofrecer gestoría a los habitantes de la capital sonorense para el trámite de visas americanas y con ello, poder entrar de manera legal al territorio actualmente gobernado por Joe Biden.

Mediante un comunicado de prensa, la dependencia remarcó que la hoy detenida de 29 años de edad es señalada por haber robado a sus víctimas un monto de 88 mil 827 pesos. Las víctimas dieron aviso a las autoridades sobre delito desde el pasado mes de diciembre del 2022 y tras obtener la orden de aprehensión por orden de un Juez, se detuvo a la antes mencionada el pasado 11 de julio cerca de las 21:00 horas, tiempo local, en calles de la colonia Álvaro Obregón donde se presume, ésta reside.

La detención cabe destacar, corrió a cargo de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) quienes aseguraron, el delito de fraude se cometió en número de diez. Bajo esa tónica, se hizo mención que la mujer arribaba a las oficinas consulares ubicadas en la colonia Residencial de Anza, de la capital sonorense, donde se presentaba como gestora de este trámite. Una vez que ubicaba a sus víctimas, mantenía contacto a través de la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp con el fin de crear un vínculo y orillarlos a realizar el pago para el trámite de dicho documento.

Foto: Internet / ilustrativa

Los ciudadanos interesados en tramitar la visa americana, entregaron a la mujer cantidades no especificadas bajo el concepto de pago anticipado por la gestión de la misma. No obstante, se presume que ��sta no cumplió con lo prometido e incluso se negó a regresar el monto que había recibido por supuestamente ayudar con el trámite del documento que permite cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Los detalles fueron explicados a las autoridades quienes comenzaron con las pesquisas necesarias para derribar en su aprehensión.

Tras ejecutarse con apego a la ley la detención de Daniela Guadalupe 'N', la Fiscalía del Estado informó a través de la misiva que la audiencia inicial en torno a este caso relacionado con el delito de fraude se llevará este 12 de julio ante un agente del Ministerio Público. Hasta ahora, la dependencia no especificó el horario a realizarse dicha actividad pero en adelante, las autoridades oficiales se encargarán de detallar avances en el caso.

Foto: FGJE

Se recuerda a la ciudadanía evitar realizar trámites gubernamentales a través de terceros e incluso, evitar otorgar cifras monetarias con el fin de dar celeridad a los mismos, ya que este tipo de actividades realizadas por los continente denominados ‘coyotes’ pueden derivar en un fraude que a su vez, den un duro golpe a la economía personal y familiar, El trámite de la visa americana es únicamente a través de las oficinas consulares y el pago por el documento es de 160 dólares con el fin de obtener la entrevista. En caso de haber sido víctima, se sugiere presentar la denuncia para iniciar con las investigaciones correspondientes.

Fuente: Tribuna /FGJE