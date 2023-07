Familiares encuentran a un hombre sin vida dentro de su domicilio en Chihuahua; estaba putrefacto

Comparta este artículo

Chihuahua, Chihuahua.- Durante la mañana del pasado martes 11 de julio, en la ciudad de Chihuahua capital, fue localizado el cadáver de una persona del sexo masculino, el cual se encontraba al interior de un domicilio, donde se pudo ver que se encontraba en avanzado estado de descomposición, sin conocerse más datos sobre las causas que provocaron su deceso, es por ello que habría que esperar a más avances.

Los hechos se registraron alrededor de las 08:00 horas, sobre la calle Sierra de San Blas y Sierra Pedernales, en la colonia Rinconada de la Sierra Azul, al sur de la ciudad chihuahuense, donde se suscitó una gran movilización de autoridades de las diferentes órdenes de Gobierno, quienes respondieron ante los reportes sobre el hallazgo del cadáver de un persona del sexo masculino, la cual quedó sin signos vitales dentro de su casa.

Acuden a buscar a familiar; lo encuentran muerto al interior de su casa

Primeros informes mencionan que la última vez que fue visto con vida fue la noche del sábado, por lo que al no tener contacto con él desde hace varios días, sus familiares procedieron en buscarlo, llevándose la sorpresa de que ya no contaba con signos vitales desde hace varios días. pues como se sabe ya estaba putrefacto, es por ello que en esta ocasión no fueron requeridos los servicios de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

Hasta el lugar de los hechos acudieron los agentes de la Policía Municipal y Estatal, quienes se encargaron de delimitar la zona, todo para que el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua (FGJE) comenzara con las primeras averiguaciones, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación para tratar de esclarecer el hallazgo a la brevedad posible.

Por el momento se sabe que el ahora occiso ya fue enviado con rumbo hacia las inmediaciones de la morgue del Servicio Médico Forense (Semefo) con sede en la ciudad de Chihuahua, donde se le practicará su respectiva necropsia de rigor misma que determinará las causas de su deceso, además de los trámites legales correspondientes para descartar un homicidio, a la espera de nuevas actualizaciones de las autoridades encargadas en el caso.

Fuente: Tribuna