Por muerte de Aitana, niña aplastada en elevador del IMSS Quintana Roo, cae uno; familiares la despiden

Quintana Roo, México.- A horas de la lamentable muerte de Aitana, una niña de seis años que murió tras ser aplastada en un elevador del Instituto México del Seguro Social (IMSS), en Playa del Carmen, Quintana Roo, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó la detención de un presunto involucrado en este fallecimiento, el cual quedó captado en video y provocó indignación entre la sociedad mexicana.

A través de un comunicado la FGE de Quintana Roo compartió que, debido al deceso de una niña dentro de un elevador en el Hospital General de Zona No.18 de Playa del Carmen, se abrió una nueva carpeta de investigación; luego del incidente, las autoridades iniciaron con las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos, a fin de poder determinar las causas de la muerte de Aitana. Como primer detenido, se tiene a Víctor 'F', a quien se le acusa de participación en el delito de homicidio culposo.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Tras el lamentable hecho, se detuvo a Víctor 'F' por su probable participación en el delito de homicidio culposo, ocurrido la noche del 10 de julio del año en curso", se lee en el comunicado de la FGE.

El masculino que está bajo custodia de las autoridades, sería quien estaba trasladando a la niña hacia el segundo piso del hospital; según las pesquisas, él ingresó al elevador junto con Aitana, y se habría percatado de que en el momento en que comenzó a subir la unidad, la camilla de la menor aún no entraba por completo, por lo que no actuó con cuidado y profesionalismo. Aún no se determina si será vinculado a proceso. Las investigaciones por este caso continuarán.

Dan el último adiós a Aitana, la niña que murió en el IMSS de Playa del Carmen, Quintana Roo

Por otra parte, el cuerpo de la pequeña Aitana, la menor que lamentablemente perdió la vida tras ser prensada por un elevador en un IMSS en Quintana Roo, ya llegó a su natal Yucatán donde sus familiares y seres queridos realizarán el velorio y funeral para darle el último adiós. Cabe señalar que los restos de la menor de sólo seis años de edad, arribaron la madrugada de hoy, miércoles 12 de julio del 2023, al municipio de Tinum.

La familia de Aitana compartió que realizará la velación para su posterior sepelio en el Panteón Municipal, programado para las 17:00 horas de este mismo miércoles. Por otra parte, el delegado del IMSS en Quintana Roo, el doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarín, informó a medios que la menor había sido internada el 9 de julio por dengue. Cuando ocurrió su lamentable muerte, narró, la niña era trasladada al área de hospitalización.

Apuntó que, horas antes del incidente, compartió el doctor Ureña, se reportó la falla del elevador y se notificó a la empresa encargada del mantenimiento; no obstante, sólo se ha detenido a una persona por este lamentable hecho.

