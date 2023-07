Conductora cae en un enorme socavón de 2 metros de profundidad en Hermosillo; tuvo heridas leves

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Durante la mañana de este jueves 13 de julio, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, un vehículo cayó en un socavón de aproximadamente dos metros de profundidad, mismo que ya cuenta con varias semanas en la zona, sin que las autoridades tuvieran cuidado de este, por lo que actualmente ya sitiaron la zona para evitar que más unidades cayeran en el hoyo en cuestión.

Los hechos se registraron alrededor de las 11:15 horas, sobre la calle M. Bobadilla y San Pedro, en la colonia Solidaridad, esto en la ya mencionada demarcación sonorense, donde autoridades tuvieron que darse cita en la zona esto luego del percance sufrido por parte del conductor de un automóvil tipo sedán de color blanco, mismo que terminó con daños materiales, pero sin vidas que lamentar.

Ejemplo de socavón

Primeros informes mencionan que la conductora del vehículo resultó con raspones y golpes leves, por lo que fue auxiliada por vecinos y agentes de Tránsito, quienes la sacaron de las profundidades para que posteriormente los paramédicos de Cruz Roja Mexicana se encargaran de revisarla para posteriormente enviarla de emergencia a un hospital de la localidad al ser reportada como estable.

Tras lo ocurrido, las autoridades informaron que el socavón se encuentra en un terreno particular que no está cercado, por lo que las unidades la utilizaban para transitar indebidamente, además de que las autoridades no podría interferir en la zona pues cabe mencionar que es privado, por lo que habría que hacer un llamado al dueño para que bloquee el acceso a dicha zona para evitar más hechos similares.

Cabe mencionar que en estas épocas de lluvias las condiciones de las calles comienzan a ser malas, por ello comienza la presencia de algunos baches, así como socavones, los cuales llegan a ser peligrosos pues estos llegan a ser de gran profundidad poniendo en riesgo las vidas los conductores, sin embargo, en esta ocasión es primer caso que se registra en el año en Hermosillo.

Fuente: Tribuna