(FOTOS) Ciudad Obregón: A las afueras de un súper, atropellan a un señor; responsable huye

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la noche del pasado domingo en inmediaciones de la colonia Centro de la cabecera municipal de Cajeme, en el estado de Sonora, luego de que ocurriera un fuerte accidente vehicular: un automotor particular, el cual circulaba a exceso de velocidad, atropelló a un hombre a las afueras de un súper. No obstante, el presunto responsable huyó hacia un rumbo desconocido, sin importarle la vida de la víctima.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

El vehículo que protagonizó el accidente perdió partes. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Cajeme, los hechos ocurrieron la noche del pasado domingo 16 de julio del 2023, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, a las afueras de un supermercado, el cual se encuentra en la calle 5 de febrero casi con la vialidad 300 de la colonia Centro en Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que la víctima, cuyo nombre es Guillermo, iba cruzando la vialidad cuando pasó a toda velocidad un vehículo desconocido.

El automóvil, el cual no disminuyó su andar, se impactó contra el masculino. El afectado salió volando varios metros y al final terminó tirado contra el pavimento, no obstante, el conductor del coche no detuvo su marcha y se dio a la fuga. Vecinos que escucharon el impacto y que presenciaron el accidente se acercaron con la víctima y al mismo tiempo dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

La víctima fue llevada a un hospital de Ciudad Obregón. Foto: Facebook

A la brevedad se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes al confirmaron que una persona estaba herida, pidieron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja. Los socorros revisaron a la víctima, y al ver que aún tenía signos vitales, la trasladaron a un nosocomio. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce cuál es su actual estado de salud y si estaría fuera de peligro.

Por otra parte, los oficiales realizaron un Informe Policial Homologado para presentar en la dependencia correspondiente. Sobre el presuntos responsable, aún no se tienen detalles, mas información extraoficial apuntó que se podría tratar de el conductor de un vehículo Honda Civic, modelo 2002, del cual se le desprendieron varias piezas debido al fuerte impacto. Se desconoce si ya se levantó una denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común de la FGJE.

Fuente: Tribuna