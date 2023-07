CDMX: Caen en la Benito Juárez 8 presuntos extorsionadores; están ligados a La Unión Tepito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La alcaldía Benito Juárez presumió a través de las redes sociales que, derivado del programa 'Blindar BJ', se consiguió la detención de ocho presuntos integrantes de la organización criminal La Unión Tepito, sujetos que estañan señalados por el delito de extorsión en contra del dueño de un local de hamburguesas con sede en la demarcación. Tras un operativo, los sujetos fueron llevados ante las autoridades competentes donde actualmente se define su situación legal.

Con base a la información oficial, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en conjunto con elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), se llevó a cabo el citado operativo donde los sujetos al final fueron aprehendidos sobre la calle Bélgica, muy cerca de la Avenida de los Montes, en la colonia Portales Sur. Los ciudadanos bajo custodia, viajaban a bordo de dos vehículos y dos motocicletas, las cuales también quedaron aseguradas y por lo que se dijo, quedarán integradas a la carpeta de investigación.

El comerciante, un hombre de 45 años de edad, denunció ante las autoridades que los sujetos le exigían el pago semanal de 15 mil pesos a condición de no atacar su lugar. Fue tras el reporte ante la PBI que se procedió a realizar las investigaciones correspondientes en beneficio del locatario que al momento de los hechos, se dijo era víctima de este delito. Los uniformados a la vez, se valieron de los elementos quienes ejecutan el programa 'Blindar Benito Juárez' para proceder con al atención.

Al llegar al lugar de los hechos, los presuntos extorsionadores fueron descubiertos en flagrancia sacando un refrigerador que se encontraba dentro del local comercial al cual buscaban extorsionar. El denunciante aseguró que además de haber recibido la amenaza de subir daños a su local comercial, también fue advertido respecto a que en caso de no pagar la cantidad antes mencionada, su integridad también corría peligro. Durante el operativo, se procedió a revisar a los presuntos criminales a los que se les decomisó dinero en efectivo.

Se les halló la cantidad de dinero en efectivo descrita por el afectado, quien pidió apoyo para proceder legalmente en su contra y presentar su denuncia formal".

El dueño del establecimiento comercial ubicado en la colonia Portales Sur, aseguró que los sujetos le informaron ser miembros del grupo criminal La Unión Tepito, el cual se sabe, se ubica en el denominado ‘Barrio Bravo’ del mismo nombre ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. Este grupo delictivo se ha caracterizado por amedrentar a locatarios al los cuales les exigen cierta cantidad de dinero a cambio de no hacerles daño. Asimismo, se presumen como traficantes de drogas y han sido vinculados a delitos como secuestro u homicidio. Hasta ahora, no se ha confirmado si forman parte o no del mismo.

En total, las autoridades capitalinas, específicamente los uniformados adscritos a la alcaldía Benito Juárez, aprehendieron a siete hombres y una mujer, todos involucrados en el delito antes descrito contra el comerciante, por lo que fueron llevados de manera inmediata ante el Ministerio Público donde se buscará deslindar responsabilidades. Cabe destacar que las identidades de los hoy detenidos no fue revelada pero sí sus rostros, de tal manera que se ha pedido que, en caso de reconocerlo, se emita la denuncia correspondiente para que toda esa información se anexe a las carpetas correspondientes.

