Madre e hijo y vendedor de flores, entre las víctimas del incendio en bar de San Luis Río Colorado

San Luis Río Colorado, Sonora.- Por medio de redes sociales, ya comenzaron a identificar a algunas de las víctimas del incendio del bar Beer House, donde desafortunadamente 11 personas perdieron la vida, entre las cuales se encuentran una madre de familia y su hijo, así como un conocido vendedor de flores de la localidad, mientras que de los otros ocho no se sabe nada, por lo que habría que esperar a nuevas actualizaciones.

Según datos de algunos medios locales, el ahora occiso respondía al nombre de Miguel Ángel C. A., conocido como 'El señor de las rosas', quien quedó atrapado en la llamas del incendio esto luego de que ingresó al inmueble para vender su mercancía, sin embargo, ya no salió con vida de esta, por lo que fue el cuerpo de bomberos quien se encargó de rescatar el cuerpo de local para después llevarlo a Medicina Legal.

Por otra parte, también una madre y su hijo, identificados como Julissa C. y Emilio, fueron otras de las víctimas, quienes estaban estaban pasando un rato de diversión y convivencia, como cualquier sábado común cuando el siniestro cobró sus vidas, esto tras no poder salir del inmueble que era devorado por las llamas, mientras que del responsable no se sabe nada por lo que habría que esperar a las indagatorias.

Hasta el momento, se conoce que todos los cuerpos están en el depósito del Servicio Médico Forense (Semefo) donde son examinados para su reconocimiento, por lo que algunos están a la espera de que puedan ser reclamados por sus familiares, quienes se encargarán de darle el último adiós, tras la lamentable tragedia que ya trascendió a nivel nacional al ser grande el número de víctimas.

Ante lo sucedido, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido, además de prometer que se hará justicia para poder encontrar al responsable del atroz crimen que cobró por lo menos 11 vidas, de las cuales la mayoría aún no han sido identificadas, por lo que habrá que esperar a como evolucione el caso durante las próximas horas.

Fuente: Tribuna