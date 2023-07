Sicarios atacan a balazos cuartel de la Guardia Nacional en NL: Tiroteo duró más de 25 minutos

Comparta este artículo

Nuevo León.- La tarde del pasado domingo 24 de julio del 2023, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León (NL) desplegaron un intenso operativo en inmediaciones de Puente Colombia, debido a que se reportó una agresión armada: sujetos fuertemente armados, los cuales no han sido identificados, atacaron a balazos un cuartel de la Guardia Nacional (GN). Las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación por este hecho violento.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Nuevo León, los hechos ocurrieron la tarde del pasado domingo 23 de julio del 2023, pasadas las 13:00 horas, tiempo local, en la base de la GN que se ubica en los límites del estado gobernado por Samuel García y Coahuila, en la carretera Laredo-Perlas Negras. Se detalló que un comando armado llegó al sitio y que, sin mediar palabra con los presentes, comenzó a disparar contra la instalación.

Presuntamente, el tiroteo contra la guarida de la Guardia Nacional duró más de 25 minutos, no obstante, aunque se dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, no se logró capturar a los presuntos responsables, quienes huyeron en vehículos blindados hacia un rumbo desconocido. Cabe mencionar que, según los reportes locales, esta agresión no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar.

Por otra parte, se señaló que los sicarios, quienes presuntamente serían miembros de un grupo delictivo de la región, utilizaron armas de grueso calibre, las cuales serían de uso exclusivo del Ejército mexicano. Tras el reporte, se hicieron presentes en la escena del ataque elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y de la Fuerza Civil, quienes tienen cerca puntos fijos o cuarteles, por la cercanía con la frontera con Estados Unidos (EU).

Información extraoficial puntualizó que los hombres armados habrían huido en una camioneta Súper Duty blanca; estos datos ya habrían sido recopilados por elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJE), la cual en su momento se cargo de las diligencias correspondientes y de recabar los indicios balísticos del ataque. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el móvil de la agresión.

