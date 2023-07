Detienen a Iván Estrada, alcalde potosino, por investigación de nexos con el crimen organizado

Comparta este artículo

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que, derivado de una orden de presentación se efectuó la tarde de este 27 de julio la detención de Iván Estrada Guzmán, alcalde del municipio de Matehuala. El mandamiento fue efectuado por agentes de la Policía de Investigación (PDI), quienes localizaron al funcionario público en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada al poniente de la capital potosina.

La orden de comparecencia dictada por personal del Ministerio Público fue para realizar la práctica de un acto de investigación, que consiste en la toma de registro de voz, la cual el alcalde se había negado a proporcionar de manera voluntaria, e incluso interpuso un amparo contra la resolución. Una vez capturado y realizada la certificación médica correspondiente, Iván Estrada fue presentado en las instalaciones de la Fiscalía estatal, donde se le recabó una muestra de voz.

Esta servirá posteriormente será cotejada por un perito especializado, debido a que Estrada Guzmán tiene acusaciones de presuntos nexos con el crimen organizado. Al término de la diligencia el funcionario pudo retirarse en libertad; por último, la Fiscalía de San Luis Potosí reveló en un comunicado que se continuará con las indagatorias del caso hasta esclarecer estos hechos.

Momentos antes de su detención, Estrada Guzmán fue entrevistado a las afueras del C5i2 en donde reiteró su inocencia y su disposición a colaborar con las autoridades, asimismo dijo desconocer realmente que es lo que está pasando en su municipio en relación con los operativos que la FGE ha estado realizando en su localidad incluyendo la propia presidencia municipal.

Cuestionado al respecto del amparo que interpuso para no someterse a las pruebas de voz, el político refirió "es una estrategia jurídica y fue por recomendación de los abogados… yo no soy ningún experto, ellos son los especialistas, yo soy ingeniero civil no soy abogado". Asimismo interrogado sobre si considera que la investigación en su contra tiene "tintes políticos" Guzmán Estrada respondió "no lo sé, yo tengo que ser respetuoso y cuando mis abogados me digan pues me presentaré, pero sí es político o no, no lo sé".

¿Qué dice el audio?

Hace tiempo se filtró un audio en donde presuntamente se le escucha a Iván Estrada Guzmán decir que pertenece a un grupo del narcotráfico que opera en el Altiplano, mismo que estaría relacionado con el secuestro masivo de migrantes. "Yo soy transparente y yo jalo con el cártel transparente y lo que el cártel me diga, aquí está, y lo que el cártel merezca, aquí está", se oye en el material que circuló el 4 de mayo en redes sociales.

Fuente: Tribuna y FGE-SLP